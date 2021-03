भुवनेश्वर: ओडिशा विधानसभा (Odisha Assembly) में किसानों से धान खरीद (Paddy procurement) में शुक्रवार को कुप्रबंधन को लेकर हंगामेदार प्रदर्शन ने उस समय भयावह रूप ले लिया, जब इस मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रहे भाजपा विधायक ने सदन में ही आत्महत्या (Attempted suicide) करने के लिए सैनिटाइजर (sanitiser) पीने की कोशिश की. देवगढ़ सीट से भाजपा विधायक सुभाष चंद्र पाणिग्रही ने उस समय सैनिटाइजर पीने की कोशिश की जब राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री आर पी स्वैन धान खरीद पर बयान पढ़ रहे थे. Also Read - टिकटॉक स्टार को अपनी 16 साल की 'फैन' से हुआ प्यार, लड़की ने ठुकराया शादी का प्रस्ताव तो कर ली खुदकुशी

विपक्षी भाजपा एवं कांग्रेस के सदस्यों ने भोजनावकाश से पहले सदन की कार्यवाही बाधित की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष एस एन पात्रो ने मंत्री से सदन में बयान देने को कहा. सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद जब शाम चार बजे फिर से शुरू हुई तो मंत्री ने बयान पढ़ना शुरू किया, तभी पाणिग्रही अपनी सीट से खड़े हुए और सैनिटाइजर की बोतल अपनी जेब से निकाली और पीने की कोशिश की.

Odisha: BJP MLA Subash Panigrahi attempted suicide in State Assembly by consuming sanitiser yesterday

"Paddy procurement not being done in Debgad.More than 2 lakh quintal paddy lying unsold. Attempted suicide by consuming sanitiser to draw govt's attention to the issue," he said pic.twitter.com/gYWSlGgMci

