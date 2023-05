ओडिशा में नवीन पटनायक कैबिनेट का विस्तार, 3 विधायकों को दिलाई गई मंत्री पद की शपथ

Odisha Cabinet Reshuffle: ओडिशा में नवीन पटनायक मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया गया है. तीन विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है. भंजनगर के विधायक एवं पिछले हफ्ते विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले बिक्रम केशरी अरुखा, राउरकेला के विधायक शारदा प्रसाद नायक और बांगिरिपोसी के विधायक सुदाम मरांडी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई. राज्यपाल गणेशी लाल ने एक छोटे कार्यक्रम में तीनों विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई.

बता दें कि स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री समीर रंजन दास और श्रम मंत्री श्रीकांत साहू ने पिछले सप्ताह इस्तीफा दे दिया था. पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास के स्थान पर भी किसी की नियुक्ति नहीं की गई है, जिनकी जनवरी में हत्या कर दी गई थी. राजस्व मंत्री प्रमिला मलिक को स्कूल एवं जन शिक्षा तथा श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. इससे पहले वित्त मंत्री निरंजन पुजारी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.