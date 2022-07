भुवनेश्वर: ओडिशा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम ने सोमवार को यह घोषणा कर राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी कि उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है. मोहम्मद मोकीम ने कहा कि उन्होंने मुर्मू के पक्ष में इसलिए मतदान किया है क्योंकि वह ”ओडिशा की बेटी” हैं.Also Read - Presidential Election 2022 Voting: द्रौपदी मुर्मू या यशवंत सिन्हा, देश का अगला राष्ट्रपति कौन? मतदान जारी | Live Updates

ओडिशा विधानसभा में मतदान करने के तुरंत बाद कटक-बाराबती विधानसभा क्षेत्र से विधायक मोहम्मद मोकीम ने कहा कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद मतदान किया है. मोकीम ने कहा, ”मैं ओडिशावासी और उड़िया भाषी हूं, मैंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया क्योंकि वह ओडिशा की बेटी हैं. मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद यह फैसला किया. विधायकों को उनकी अंतरात्मा की आवाज सुनने से नहीं रोका जा सकता है.” Also Read - Presidential Election Update: राष्ट्रपति चुनाव में EVM का क्यों नहीं किया जाता इस्तेमाल? जानें क्या है वजह...

I am a Congress MLA but I have voted for NDA’s Presidential candidate Droupadi Murmu. It’s my personal decision as I’ve listened to my heart which guided me to do something for the soil and that’s why voted for her: Odisha Congress MLA Mohammed Moquim#PresidentialElection pic.twitter.com/ckbaKRGdM7

— ANI (@ANI) July 18, 2022