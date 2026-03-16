ओडिशा के अस्पताल में बड़ा हादसा, ICU में आग लगने से 10 मरीजों की मौत, कई की हालत नाजुक

Odisha Hospital Fire News: ओडिशा के कटक में स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सोमवार तड़के लगी भीषण आग ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है.

Published date india.com Updated: March 16, 2026 8:08 AM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
ओडिशा के अस्पताल में बड़ा हादसा, ICU में आग लगने से 10 मरीजों की मौत, कई की हालत नाजुक
Image Source- ANI

Odisha Hospital Fire: ओडिशा के कटक शहर से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. सोमवार की सुबह राज्य सरकार द्वारा संचालित एससीबी (SCB) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भीषण आग लग गई. इस दर्दनाक हादसे में अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है.

आग की लपटों के बीच मरीजों की जान बचाते समय अस्पताल के 11 कर्मचारी भी झुलस गए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, यह हादसा सोमवार तड़के करीब 3:00 बजे हुआ. अस्पताल के ट्रॉमा केयर विभाग की पहली मंजिल पर अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगीं.

आईसीयू में मारे गए मरीज

देखते ही देखते धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया. बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर वो मरीज थे जो ट्रॉमा केयर के आईसीयू में भर्ती थे और अपनी गंभीर स्थिति के कारण खुद बाहर निकलने में असमर्थ थे. जैसे ही आग लगी, अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

मरीज के तीमारदार और परिजन अपनी जान बचाने और अपनों को ढूंढने के लिए इधर-उधर भागने लगे. चीख-पुकार के बीच अस्पताल का फायर अलार्म सिस्टम सक्रिय हुआ और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई. मौके पर दमकल की तीन गाड़ियां पहुंचीं और दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

रेस्क्यू ऑपरेशन में लोगों ने की मदद

आग की भयावहता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन, पुलिस और दमकल कर्मियों ने मिलकर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. कई मरीजों को खिड़कियों और स्ट्रेचर के जरिए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. जो मरीज गंभीर स्थिति में थे, उन्हें तुरंत अस्पताल के न्यू मेडिसिन आईसीयू में भर्ती कराया गया. इस दौरान मरीजों के परिजनों ने भी बचाव कार्य में बढ़-चढ़कर मदद की, जिससे कई जिंदगियां बचाई जा सकीं.

मुख्यमंत्री ने लिया स्थिति का जायजा

हादसे की खबर मिलते ही ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी और स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और प्रभावित मरीजों व उनके परिवारों से मुलाकात की. मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट-सर्किट लग रहा है.

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मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए कहा, “कुल 23 मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया था. शिफ्टिंग के दौरान 7 गंभीर मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 3 अन्य की मौत बाद में हुई.” मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है और घायलों के मुफ्त व बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

फिलहाल कटक के जिलाधिकारी, डीसीपी और स्वास्थ्य सचिव सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. राहत कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इस घटना ने सरकारी अस्पतालों की फायर सेफ्टी ऑडिट और सुरक्षा मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि हादसे की सटीक वजह का पता चल सके.

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गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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