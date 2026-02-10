  • Hindi
पुश्तैनी जमीन के लिए घर में चल गई छुरियां, पिता ने अपने ही बेटे को चाकू से गोद डाला, परिवार में शोक की लहर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, खिरोद रविवार को चल रहे झगड़े के बारे में FIR दर्ज कराने के लिए लोकल पुलिस स्टेशन गया था. घर लौटने के कुछ देर बाद ही फिर से झगड़ा शुरू हो गया. गुस्से में आकर, बिभूति साहू ने कथित तौर पर अपने बेटे पर एक तेज़ चाकू से हमला किया, उसके पेट में कई बार वार किए. चोटें जानलेवा साबित हुईं.

प्रतीकात्मक तस्वीर

ओडिशा के ढेंकनाल जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने पुश्तैनी संपत्ति के विवाद में अपने बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी. यह घटना कंपुलेई गांव में कंकड़ाहाड़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जो कमाख्यनगर उप-मंडल में आता है. पीड़ित की पहचान लगभग 22-25 साल के खिरोद साहू के रूप में हुई है. आरोपी उसके पिता बिभूति साहू हैं, जिन्हें पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के बीच लंबे समय से पुश्तैनी जमीन और संपत्ति को लेकर गहरा विवाद चल रहा था, जो घरेलू कलह में बदल चुका था. कुछ रिपोर्ट्स में इसे परिवार की पहली पत्नी से संबंधित भूमि विवाद से भी जोड़ा गया है.

पिता-पुत्र के बीच तीखी बहस

घटना की शुरुआत शनिवार को हुई, जब पिता-पुत्र के बीच तीखी बहस हुई. बिभूति ने गुस्से में आकर खिरोद पर ईंट-पत्थर फेंके, जिससे वह घायल हो गया. इस चोट के बाद खिरोद ने न्याय की गुहार लगाने के लिए स्थानीय कंकड़ाहाड़ पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कराई. उसने संपत्ति विवाद और हमले की शिकायत की थी. ढेंकनाल के कंकड़हाद पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर इन-चार्ज कल्पना बेहरा ने कहा कि पीड़ित अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए दोपहर करीब 1:00 बजे पुलिस स्टेशन आया था. जब वह रविवार को खिरोद पुलिस स्टेशन से घर लौटा, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई.

चाकू से अपने बेटे पर हमला

घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद फिर से झगड़ा शुरू हो गया. गुस्से और कथित तौर पर शराब के नशे में आए बिभूति ने तेज धार वाले चाकू से अपने बेटे पर हमला कर दिया. उसने खिरोद के पेट में कई बार वार किए, जिससे गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

मृतक की मां रश्मिता साहू ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अगर शनिवार को पुलिस ने उचित कार्रवाई की होती, तो उनका बेटा आज जिंदा होता. घटना के बाद बिभूति मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया.

पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई

ढेंकनाल के एसपी अभिनव सोनकर ने मामले की पुष्टि की और जांच जारी होने की जानकारी दी.पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह घटना संपत्ति विवादों के कारण परिवारों में होने वाली हिंसा का दुखद उदाहरण है. स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं और परिवार में शोक की लहर है.

