ओडिशा के केंद्रपाड़ा में विसर्जन जुलूस के दौरान बड़ा हादसा, आतिशबाजी में 30 से अधिक लोग घायल

Odisha Explosion: ओडिशा के केंद्रपाड़ा में एक विसर्जन जुलूस के दौरान आतिशबाजी प्रतियोगिता के दौरान बड़ा हादला हो गया है. हादसे में 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. जानकारी के मुताबिक केंद्रपाड़ा के सदर थाने के बलिया बाजार में विसर्जन जुलूस में काफी लोग शामिल हुए थे और उस दौरान आतिशबाजी की गई. आतिशबाजी के दौरान हुए विस्फोटों में 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. केंद्रपाड़ा के जिलाधिकारी ने ये जानकारी दी है.

केंद्रपाड़ा के जिलाधिकारी अमृत ऋतुराज ने बताया कि केंद्रपाड़ा के सदर थाने के बलिया बाजार में विसर्जन जुलूस के दौरान आतिशबाजी हुई और उसमें हुए विस्फोटों में 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं. उन्होंने कहा कि सभी घायलों को केंद्रपाड़ा जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.