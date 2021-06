Odisha Extends Lockdown: ओडिशा में लॉकडाउन 16 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. हालांकि सरकार ने लोगों को अतिरिक्त राहत देने का निर्णय लिया है. आज बुधवार को मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने बताया कि राज्य में आंशिक लॉकडाउन 16 जुलाई तक जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट पांच फीसदी से नीचे है. ऐसे में अब इन जिलों में वीकेंड पर बंद नहीं होगा. सिर्फ नाइट कर्फ्यू शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा. Also Read - World News: कोरोना पर सरकार का साथ नहीं दिया, खुद संक्रमित हुआ तो बताया भी नहीं, कोर्ट ने मौलवी को जेल में डाला

सरकार ने आगे कहा कि प्रदेश में अभी भी दस जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट पांच फीसदी से ज्यादा है. ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू इन दस जिलों में अगले आदेश तक जारी रहेगा. सरकार ने पांच फीसदी से कम पॉजिटिविटी वाले जिलों को 'ए श्रेणी' में रखा है जबकि पांच फीसदी से अधिक पॉजिटिविटी वाले जिलों को 'बी श्रेणी' में रखा है.

सरकार के आदेश के मुताबिक 'ए श्रेणी' वाले जिलों में ही ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति होगी और 'बी श्रेणी' जिलों को फिलहाल ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी. इसी तरह ए श्रेणी के जिलों में सुबह छह से शाम छह बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी. बी श्रेणी के जिलों में सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति होगी.

Partial lockdown to continue in Odisha till July 16th. 20 districts of the state, having a positivity rate of less than 5% will have no weekend shutdown, only night curfew from 6pm to 6am will continue: Chief Secretary Suresh Chandra Mahapatra pic.twitter.com/2SnCEzm5ZX

— ANI (@ANI) June 30, 2021