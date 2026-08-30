EnglishHindi

सरकारी कर्मचारियों पर ओडिशा सरकार का बड़ा एक्शन, मनमानी की तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

Government Employees News: ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक ऐसा सख्त कदम उठाया है, जिसका असर सीधे उनकी जेब पर पड़ सकता है.

Written by: Nandan Singh
Published: August 30, 2026, 2:12 PM IST
Odisha Government
ओडिशा में सरकार ने उठाया कड़ा कदम. (Photo/IANS)
  • ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला
  • इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटेगा पैसा
  • पत्नी या बच्चों को गुजारा भत्ता नहीं देने वालों पर सख्ती
  • सैलरी से कट जाएगा गुजारा भत्ता

Government Employees News: ओडिशा सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती का फैसला लिया है, जो अदालत के आदेश के बावजूद अपनी पत्नी या बच्चों को गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी से अब सीधे रकम काटकर पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. सरकार के इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोर्ट से तय गुजारा भत्ता पाने वाले परिवारों को भुगतान के लिए बार-बार परेशान न होना पड़े. यानी आदेश की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों की वेतन से ही वसूली कर सीधे हकदारों तक पैसा पहुंचाया जाएगा.

ओडिशा सरकार हुई सख्त

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार, सीएम मोहन चरण माझी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. राज्य स्तरीय शिकायत सुनवाई के दौरान हर बार दो से तीन ऐसी शिकायतें आ रही थीं, जिनमें महिलाएं और बच्चे सरकारी कर्मचारियों द्वारा गुजारा भत्ता या एलिमनी न देने से परेशान थे. सरकार के अनुसार, कई पुरुष कर्मचारियों ने अदालतों के स्पष्ट आदेश के बावजूद अपनी पत्नी या बच्चों को भरण-पोषण की राशि नहीं दी. तलाक से जुड़े मामलों में एलिमनी न देने की भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं. इस मामले को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोर्ट द्वारा तय की गई राशि को संबंधित कर्मचारी की सैलरी से सीधे काटकर पत्नी या बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए.

और पढ़ें: महिलाओं को हर महीने 10 हजार दे रही है इस राज्य की सरकार, जानें क्या है ये स्कीम, कैसे करेंगी अप्लाई

सीएम ने क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य का सरकारी कर्मचारी होते हुए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना, और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा अन्याय करना राज्य सरकार के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है.” मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जारी नई गाइडलाइन के तहत विभागीय ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को कटौती की जिम्मेदारी दी गई है. जैसे ही भरण-पोषण के भुगतान का कोर्ट का आदेश मिलेगा, डीडीओ संबंधित कर्मचारी का मासिक वेतन बिल बनाते समय कोर्ट द्वारा तय राशि काट लेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में जमा कर देगा.

एचआरएमएस से जुड़ेगा मामला

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोर्ट द्वारा निर्देशित भरण-पोषण से जुड़े मामलों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) से जोड़ने का भी निर्देश दिया है. इसका मकसद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और ऑटोमेटेड बनाना और न्यायिक आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करना है. (इनपुट: आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.