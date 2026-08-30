सरकारी कर्मचारियों पर ओडिशा सरकार का बड़ा एक्शन, मनमानी की तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

Government Employees News: ओडिशा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक ऐसा सख्त कदम उठाया है, जिसका असर सीधे उनकी जेब पर पड़ सकता है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/odisha-government-takes-major-action-against-government-employees-who-do-not-pay-maintenance-allowance-8512945/ Copy

ओडिशा में सरकार ने उठाया कड़ा कदम. (Photo/IANS)

ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला

इन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी से कटेगा पैसा

पत्नी या बच्चों को गुजारा भत्ता नहीं देने वालों पर सख्ती

सैलरी से कट जाएगा गुजारा भत्ता

Government Employees News: ओडिशा सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती का फैसला लिया है, जो अदालत के आदेश के बावजूद अपनी पत्नी या बच्चों को गुजारा भत्ता नहीं दे रहे हैं. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी से अब सीधे रकम काटकर पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. सरकार के इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोर्ट से तय गुजारा भत्ता पाने वाले परिवारों को भुगतान के लिए बार-बार परेशान न होना पड़े. यानी आदेश की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों की वेतन से ही वसूली कर सीधे हकदारों तक पैसा पहुंचाया जाएगा.

ओडिशा सरकार हुई सख्त

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार, सीएम मोहन चरण माझी ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है. राज्य स्तरीय शिकायत सुनवाई के दौरान हर बार दो से तीन ऐसी शिकायतें आ रही थीं, जिनमें महिलाएं और बच्चे सरकारी कर्मचारियों द्वारा गुजारा भत्ता या एलिमनी न देने से परेशान थे. सरकार के अनुसार, कई पुरुष कर्मचारियों ने अदालतों के स्पष्ट आदेश के बावजूद अपनी पत्नी या बच्चों को भरण-पोषण की राशि नहीं दी. तलाक से जुड़े मामलों में एलिमनी न देने की भी इसी तरह की शिकायतें मिली हैं. इस मामले को गंभीरता से देखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि कोर्ट द्वारा तय की गई राशि को संबंधित कर्मचारी की सैलरी से सीधे काटकर पत्नी या बच्चों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाए.

सीएम ने क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य का सरकारी कर्मचारी होते हुए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना, और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ऐसा अन्याय करना राज्य सरकार के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है.” मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जारी नई गाइडलाइन के तहत विभागीय ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) को कटौती की जिम्मेदारी दी गई है. जैसे ही भरण-पोषण के भुगतान का कोर्ट का आदेश मिलेगा, डीडीओ संबंधित कर्मचारी का मासिक वेतन बिल बनाते समय कोर्ट द्वारा तय राशि काट लेगा और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसकी पत्नी और बच्चों के बैंक खातों में जमा कर देगा.

एचआरएमएस से जुड़ेगा मामला

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कोर्ट द्वारा निर्देशित भरण-पोषण से जुड़े मामलों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) से जोड़ने का भी निर्देश दिया है. इसका मकसद प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और ऑटोमेटेड बनाना और न्यायिक आदेशों का समय पर पालन सुनिश्चित करना है. (इनपुट: आईएएनएस)