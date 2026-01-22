  • Hindi
तंबाकू के शौकिनों के लिए बुरी खबर! इस राज्य में बीड़ी, सिगरेट, गुटका और पान मसाला पर लगा बैन

Odisha Ban Tobacco Products: तंबाकू के शौकिनों के लिए एक बुरी खबर है, ओडिशा सरकार ने राज्य में पान मसाला, गुटखा, जर्दा, खैनी और तंबाकू या निकोटिन बने प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.

Odisha Ban Tobacco Products: ओडिशा सरकार ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है. अब राज्य में पान मसाला, गुटखा, जर्दा, खैनी और तंबाकू या निकोटिन से बने किसी भी उत्पाद की बिक्री नहीं होगी. सरकार ने इनके उत्पादन, पैकिंग, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है.

इस बारे में 21 जनवरी को आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट और एफएसएसएआई (FSSAI) की गाइडलाइंस के आधार पर उठाया है. इसका मकसद लोगों को गंभीर बीमारियों से बचाना और राज्य को तंबाकू मुक्त बनाना है. इस फैसले के बाद ओडिशा में अब ये हानिकारक चीजें बाजार में नहीं मिलेंगी.

सेहत के लिए खतरनाक

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार तंबाकू और निकोटिन से बने उत्पाद शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं. इनके सेवन से मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और शरीर के अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचता है. ये बीमारियां जानलेवा भी हो सकती हैं. खासकर बच्चे और युवा इन उत्पादों के सबसे आसान शिकार बनते हैं. कम उम्र में इनकी आदत लग जाने से भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं. सरकार का मानना है कि अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाली पीढ़ी गंभीर खतरे में पड़ सकती है. इसलिए यह फैसला लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी था.

कानून के तहत लगाया गया प्रतिबंध

सरकार ने यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक कानून के तहत लगाया है. इसका मतलब यह है कि अब तंबाकू और निकोटिन से बने किसी भी उत्पाद को खाद्य पदार्थ के रूप में बेचना गैरकानूनी होगा. अगर कोई व्यक्ति या व्यापारी इन चीजों का उत्पादन, भंडारण या बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. सरकार ने सभी दुकानदारों, व्यापारियों और आम नागरिकों से नए नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही लोगों से कहा गया है कि वे स्वस्थ और तंबाकू मुक्त ओडिशा बनाने में सरकार का सहयोग करें.

पहले भी लगा था प्रतिबंध

ओडिशा सरकार ने साल 2013 में भी तंबाकू और निकोटिन से बने उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया था. लेकिन इसके बावजूद ये चीजें दूसरे राज्यों से ओडिशा लाई जाती थीं और यहां खुलेआम बिकती थीं. पिछले साल मार्च में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने विधानसभा में बताया था कि करीब 16 राज्यों से ऐसे उत्पाद ओडिशा में आते थे. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 सालों में इन उत्पादों की बिक्री से राज्य सरकार को करीब 6,596 करोड़ रुपये का राजस्व मिला. यानी सेहत को नुकसान होने के बावजूद सरकार को इससे बड़ी कमाई हो रही थी.

राजस्व पर असर

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि साल 2014-15 में तंबाकू और पान मसाला से सरकार को 175 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी, जो 2024-25 तक बढ़कर 1,048 करोड़ रुपये हो गई. अब जब इन सभी उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है, तो सरकार के राजस्व पर असर पड़ सकता है. लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि लोगों की सेहत पैसों से ज्यादा जरूरी है. अब ओडिशा में पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, जर्दा, खैनी और निकोटिन से बने सभी उत्पाद पूरी तरह बंद रहेंगे. यह फैसला राज्य को एक स्वस्थ, सुरक्षित और तंबाकू मुक्त भविष्य की ओर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है.

