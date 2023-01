ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर; कार से उतरते ही ASI ने सीने में मारी गोली

Odisha News: ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नबा किशोर दास (Odisha Health Minister Naba Kishor Das) को एक एएसआई ने गोली मार मार दी. गोली लगने से नबा किशोर दास घायल हो गए हैं. उन्हें पास के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, झारसुगुड़ा जिले में एक सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) ने रविवार को राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री नव किशोर दास को गोली मार दी. घटना ब्रजराजनगर शहर में उस समय हुई जब मंत्री एक बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे. ब्रजराजनगर के एसडीपीओ गुप्तेश्वर भोई ने बताया, “सहायक पुलिस उपनिरीक्षक (एएसआई) गोपाल दास ने मंत्री पर गोली चला दी. घटना में मंत्री घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है.

स्वास्थ्य मंत्री नबा दास पर हमले की ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि मैं हमले की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से स्तब्ध हूं. मैं मंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं. क्राइम ब्रांच को जांच करने का निर्देश दिया है. क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाने के लिए कहा गया है. सूत्रों के अनुसार, नबा दास जब अपने वाहन से बाहर निकले तो एएसआई ने उन पर गोलियां चला दीं. फायरिंग के पीछे की सही वजह अभी स्पष्ट नहीं है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.