नई दिल्ली: भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले कुछ घंटो में चक्रवाती तूफान अम्फान ज्यादा खतरनाक हो सकता है. मौसम विभाग कि इस चेतावनी के बाद ओडिशा सरकार ने 12 जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है. सरकार किसी तरह की आपदा से निपटने के लिए भी राहत बचाव दल को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आगे आने वाले कुछ दिन अम्फान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है जो तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा सकती है. इस चक्रवाती तूफान के चलते ओड़िशा के इलाकों में भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है. ओडिशा सरकार ने 12 तटीय जिले–गंजम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालासोर, मयूरभंज, जाजपुर, कटक, खुर्दा और नयागढ़– हाई अलर्ट पर रखा है.

Very Severe Cyclonic Storm 'AMPHAN' over central parts of South Bay of Bengal near 12.5°N latitude and 86.4°E longitude, about 870 km nearly south of Paradip (Odisha). To intensify further into an Extremely Severe Cyclonic Storm in next 6 hours: India Meteorological Department pic.twitter.com/3xNuUtc9fN

