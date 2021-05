Lockdown In India Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के हर दिन रिकॉर्ड नए मामले सामने आ रहे हैं. ओडिशा में भी कोरोना से बढ़ते मामले को देखते हुए 14 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है. ओडिशा की नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) सरकार ने ओडिशा में 5 मई से 19 मई तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है. मालूम हो कि ओडिशा में रोजाना 8 से 9 हजार मामले सामने आ रहे हैं. Also Read - Complete Lockdown In India: कोरोना पर काबू पाने के लिए AIIMS चीफ ने सुझाये प्लान, 'बीते साल मार्च की तरह अब सिर्फ सख्त...'

ओडिशा में फिलहाल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,54,607 पहुंच गया है और अब तक 2054 लोगों की जान जा चुकी है. राज्य में फिलहाल 61,505 एक्टिव मामले हैं और 3,91,048 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके है.