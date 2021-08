Odisha Lockdown-Unlock New Guidelines: ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने आज से यानी एक अगस्त से कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर राज्य में लगाए गए लॉकडाउन (Odisha Lockdown) में कुछ छूट देते हुए अनलॉक की नई गाइडलाइन (Unlock New Guidelines) जारी की है और उसमें 1 सितंबर, यानी अनलॉक की छूट को एक महीने तक बढ़ा दिया है. ये गाइडलाइन 1 अगस्त से 1 सितंबर तक जारी रहेगा. नए अनलॉक के तहत अब ओडिशा में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक राज्य में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जारी रहेगा. वहीं, भुवनेश्वर, कटक और पुरी में वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown)जारी रहेगा.Also Read - केंद्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को 1828 करोड़ रुपये दिए

राज्य के विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने अगस्त से एक महीने के लिए अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि प्रदेश के 27 जिलों में कोविड-19 की पॉजिटिविटी रेट अब कम हो गयी है. कटक, खुर्दा और पुरी जिले में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट थोड़ा ज्यादा है, मगर यहां चिंताजनक स्थिति नहीं है. ऐसे में नागरिकों की परेशानी और जीविका को ध्यान में रखते हुए अनलॉक लागू किया गया है, ताकि लोगों और व्यवसायियों को राहत मिल सके. Also Read - CoronaVirus In India Latest Report: बड़ी राहत-कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार हो रहे कम, एक दिन में 416 लोगों की गई जान

Odisha Govt has issued fresh unlock guidelines, to remain effective between Aug 1 and Sept 1 Also Read - CoronaVirus Update Today: देश में 24 घंटे में Covid-19 के 39,097 नए मरीज, 546 की हुई मौत, इन राज्यों ने बढ़ाई चिन्ता

Night curfew to continue from 8pm to 6am every day; weekend shutdown to remain in force in Bhubaneswar, Cuttack & Puri

Shops and malls to open between 6am & 8pm pic.twitter.com/wc4VQOj7av

ओडिशा में आज से क्या खुला रहेगा-क्या रहेगा बंद….

प्रदीप जेना ने बताया कि प्रदेश में पार्क, बेलाभूमि, होटल, रेस्टोरेंट और रास्तों के किनारे मौजूद दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है. हालांकि रेस्टोरेंट व होटल खोलने के साथ ही यहां प्रतिबंध भी जारी किया गया है. रेस्टोरेंट और होटलों को 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ खोलने की सरकार ने अनुमति दी है. अगस्त की गाइडलाइन के तहत साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे. स्वीमिंग पूल के भी खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है. एक अगस्त से एक सितंबर तक सुबह छह बजे तक यह दिशानिर्देश जारी रहेगा.

तीसरी लहर को लेकर ओडिशा सरकार सतर्क

वहीं, कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ओडिशा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके महापात्र ने जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और विभिन्न अस्पतालों के अधिकारियों को तैयारी करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं. स्वास्थ्य विभाग ने संभावित तीसरी लहर के लिए 610 गहन चिकित्सा सुविधा वाले बेड सहित 3,000 और बेड्स की व्यवस्था की है.