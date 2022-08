देश के राज्यों में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, परिणामस्वरुण कई जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. अलग-अलग नदियों का प्रकोप लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रहा है. हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे हो गया है लेकिन ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं.Also Read - सुनील बंसल राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए, धर्मपाल सिंह यूपी बीजेपी के महामंत्री बने, कर्मवीर सिंह को झारखंड की जिम्मेदारी

मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं.विदिशा की तहसीलों और गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. सुखतवा नदी के पुल पर पानी आ जाने के कारण भोपाल-बैतूल हाईवे बंद हो गया है. बेतवा नदी समेत नदी नाले उफान पर आ गए हैं. पठारी-खुरई मार्ग पर बीना नदी पुल से 8 फिट ऊपर बह रही है. भारी बारिश को देखते हुए कई भोपाल में स्कूलों की छुट्टी घोषित की

गई है.

बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बार फिर हवा के निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण ओडिशा की महानदी में 'मध्यम बाढ़' के आसार बन रहे हैं, जबकि राज्य में पिछले एक सप्ताह से मूसलाधार बारिश जारी है. निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल में दीघा के पास तट को सुबह साढ़े 10 से साढ़े ग्यारह बजे के बीच पार कर गया, जिससे ओडिशा के कई तटीय, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई है.

#WATCH | Odisha: Turbulent flow of water in Hati river due to incessant rainfall has caused a flood-like situation in Junagarh block in Kalahandi district (15.08) pic.twitter.com/mIQcsBVNy9

उझ नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों की परेशानियों को बढ़ा रहा है. कठुआ जिले में उझ नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश के कारण भारी मात्रा में जल प्रवाह देखा जा रहा है.

#WATCH | Jammu & Kashmir: Flood-like situation in Ujh river in Kathua district as massive amount of water flow ferociously due to heavy rainfall in hilly terrains of the region (15.08) pic.twitter.com/7eL7ZiVmYr

