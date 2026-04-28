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अकाउंट से निकालने थे ₹20000, बैंक ने कहा- खाताधारक खुद आए, परेशान होकर मृत बहन की कब्र खोदकर कंकाल को ही ले आया बैंक-VIDEO

यह कहानी गरीब और आदिवासी इलाकों में बैंकों की सख्ती और संवेदनहीनता को उजागर करती है. कई बार सरल कामों के लिए जरूरी कागजात और प्रक्रिया आम लोगों को परेशान कर देते हैं, खासकर जब वे पढ़े-लिखे न हों.

Published date india.com Published: April 28, 2026 2:35 PM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
बैंकों की सख्ती और संवेदनहीनता
बैंकों की सख्ती और संवेदनहीनता

क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक से पैसे निकालने के लिए किसी को अपनी मृत बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जाना पड़ेगा? यह बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना ओडिशा के क्योंझर जिले में हुई है, जहां एक गरीब आदिवासी व्यक्ति ने हताशा में ऐसा कदम उठा लिया. जीतू मुंडा नाम के 50 साल के व्यक्ति ने अपनी बड़ी बहन कालरा मुंडा (56) के बैंक खाते से करीब 20,000 रुपये निकालने की कोशिश की. बहन की मौत दो महीने पहले बीमारी से हो गई थी. उन्होंने यह पैसे अपने मवेशी बेचकर कमाए थे.

बहन को साथ लाने की जिद की

indiatoday.in की खबर के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों ने बार-बार कहा कि खाताधारक खुद आकर पैसे निकालें. जीतू ने कई बार बताया कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन बैंक वाले नहीं माने. उन्होंने बार-बार बहन को साथ लाने की जिद की. परेशान होकर जीतू मुंडा गांव के श्मशान घाट गए. उन्होंने अपनी बहन की कब्र खोद डाली, कंकाल को कपड़े में लपेटा और चिलचिलाती धूप में करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर मालीपोसी शाखा के ओडिशा ग्रामीण बैंक पहुंचे. वहां उन्होंने कंकाल को बैंक के सामने रख दिया ताकि मौत का सबूत मिल सके.

कानूनी प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते

The Tribune की रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतू अनपढ़ हैं और कानूनी प्रक्रिया जैसे डेथ सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के बारे में नहीं जानते थे. उन्होंने बाद में मीडिया को बताया, “मैंने बार-बार कहा कि वो मर चुकी है, लेकिन उन्होंने जिद की कि खाताधारक को खुद लाओ. इसलिए हताश होकर मैंने कब्र खोदकर कंकाल ला दिया.”

ETv Bharat की खबर के मुताबिक, यह घटना सोमवार को पटना ब्लॉक के मालीपोसी में हुई. बैंक कर्मचारी कंकाल देखकर सकते में आ गए. आसपास के लोग भी हैरान रह गए. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पैसे निकालने के लिए कानूनी तरीके

अधिकारियों का कहना है कि मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने के लिए कानूनी तरीके हैं, लेकिन जीतू जैसे लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती. इस घटना ने सिस्टम की कमियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्थानीय लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक और प्रशासन ऐसी स्थितियों में मदद करेंगे, ताकि कोई और व्यक्ति इस तरह की मजबूरी में न फंसे. यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि व्यवस्था की बेरुखी का दर्दनाक उदाहरण बन गई है.

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About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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