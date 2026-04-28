Hindi India Hindi

Odisha Man Digs Up Dead Sister Grave And Carries Her Skeleton To Bank To Withdraw 20000

अकाउंट से निकालने थे ₹20000, बैंक ने कहा- खाताधारक खुद आए, परेशान होकर मृत बहन की कब्र खोदकर कंकाल को ही ले आया बैंक-VIDEO

यह कहानी गरीब और आदिवासी इलाकों में बैंकों की सख्ती और संवेदनहीनता को उजागर करती है. कई बार सरल कामों के लिए जरूरी कागजात और प्रक्रिया आम लोगों को परेशान कर देते हैं, खासकर जब वे पढ़े-लिखे न हों.

बैंकों की सख्ती और संवेदनहीनता

क्या आपने कभी सोचा है कि बैंक से पैसे निकालने के लिए किसी को अपनी मृत बहन का कंकाल कंधे पर लेकर जाना पड़ेगा? यह बेहद दुखद और हैरान करने वाली घटना ओडिशा के क्योंझर जिले में हुई है, जहां एक गरीब आदिवासी व्यक्ति ने हताशा में ऐसा कदम उठा लिया. जीतू मुंडा नाम के 50 साल के व्यक्ति ने अपनी बड़ी बहन कालरा मुंडा (56) के बैंक खाते से करीब 20,000 रुपये निकालने की कोशिश की. बहन की मौत दो महीने पहले बीमारी से हो गई थी. उन्होंने यह पैसे अपने मवेशी बेचकर कमाए थे.

बहन को साथ लाने की जिद की

indiatoday.in की खबर के मुताबिक, बैंक कर्मचारियों ने बार-बार कहा कि खाताधारक खुद आकर पैसे निकालें. जीतू ने कई बार बताया कि उनकी बहन की मौत हो चुकी है, लेकिन बैंक वाले नहीं माने. उन्होंने बार-बार बहन को साथ लाने की जिद की. परेशान होकर जीतू मुंडा गांव के श्मशान घाट गए. उन्होंने अपनी बहन की कब्र खोद डाली, कंकाल को कपड़े में लपेटा और चिलचिलाती धूप में करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर मालीपोसी शाखा के ओडिशा ग्रामीण बैंक पहुंचे. वहां उन्होंने कंकाल को बैंक के सामने रख दिया ताकि मौत का सबूत मिल सके.

कानूनी प्रक्रिया के बारे में नहीं जानते

The Tribune की रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतू अनपढ़ हैं और कानूनी प्रक्रिया जैसे डेथ सर्टिफिकेट या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के बारे में नहीं जानते थे. उन्होंने बाद में मीडिया को बताया, “मैंने बार-बार कहा कि वो मर चुकी है, लेकिन उन्होंने जिद की कि खाताधारक को खुद लाओ. इसलिए हताश होकर मैंने कब्र खोदकर कंकाल ला दिया.”

ETv Bharat की खबर के मुताबिक, यह घटना सोमवार को पटना ब्लॉक के मालीपोसी में हुई. बैंक कर्मचारी कंकाल देखकर सकते में आ गए. आसपास के लोग भी हैरान रह गए. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

पैसे निकालने के लिए कानूनी तरीके

अधिकारियों का कहना है कि मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने के लिए कानूनी तरीके हैं, लेकिन जीतू जैसे लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती. इस घटना ने सिस्टम की कमियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्थानीय लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि बैंक और प्रशासन ऐसी स्थितियों में मदद करेंगे, ताकि कोई और व्यक्ति इस तरह की मजबूरी में न फंसे. यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि व्यवस्था की बेरुखी का दर्दनाक उदाहरण बन गई है.

Add India.com as a Preferred Source

देखें वीडियो-

यह घटना ओडिशा की है, जो बेहद दुखद और चौंकाने वाली है।

एक शख्स ने अपनी मृत बहन की कब्र खोदकर उसका कंकाल निकाला और उसे सीधे बैंक ले गया — सिर्फ़ यह साबित करने के लिए कि वह दुनिया से जा चुकी है।

वह बहन के बैंक खाते से मात्र ₹20,000 निकालना चाहता था। लेकिन बैंक अधिकारी बार-बार एक ही… pic.twitter.com/CaQDBxDG2O — Darshana ( disu )♥️ (@disu148) April 28, 2026