Odisha News: राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बुधवार को मुंबई-भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस के चार यात्रियों से 16 करोड़ रुपये मूल्य के करीब 32 किलोग्राम स्वर्ण आभूषण बरामद किये हैं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से सोने के इतने बड़े जखीरे को जब्त कर इस सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया है. जीआरपी ने कहा कि वैध जीएसटी दस्तावेज पेश नहीं करने पर चार लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है.

बताया जा रहा है कि सभी आरोपी मुंबई के हैं और उनके द्वारा सोने के गहनों को कोणार्क एक्सप्रेस से मुंबई से भुवनेश्वर ले जाया गया. आरोपियों की पहचान दीक्षित हसमुखलाल जैन, महेश उमा सारे, सुरेश सहदेव खाबे और दीपक अनंत पडेल के रूप में हुई है. खुर्दा रोड रेलवे जोन के एसडीपीओ चंद्रशेखर साहू ने बताया, उन्होंने कर भुगतान की चोरी की है और खरीदारों के नाम का उल्लेख नहीं किया है. चूंकि उनकी गतिविधि संदिग्ध थी, इसलिए हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है."

Bhubaneswar | Government Railway Police (GRP) seized over 32 kg of gold jewellery worth over Rs 16 crores from Mumbai-Bhubaneswar Konark Express yesterday

Four persons were detained in this connection for interrogation after they failed to produce valid GST documents, said GRP. pic.twitter.com/orRiJ0WFNS

