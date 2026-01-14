By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गले से सांप लपेट हीरो बन रहा था शख्स, अचानक हुआ कुछ ऐसा...सीधे पहुंच गया अस्पताल | देखें Video
Odisha News: ओडिशा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक शख्स बाजार में सांप के साथ घूम रहा होता है. तभी सांप उसपर हमला कर देता है.
Viral Snake Video: ओडिशा से एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है. भद्रक जिले के बॉन्त इलाके में मंगलवार को एक युवक अपने गले में सांप डालकर बाजार में घूम रहा था. वो लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहा था. बाजार में मौजूद लोग उसे हैरानी से देख रहे थे और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे. तभी अचानक सांप ने उस युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाना पड़ा.
सांप ने किया कई बार हमला
NDTV के रिपोर्ट् के अनुसार, घायल युवक की पहचान सुबाल साहू के रूप में हुई है. सुबाल अपने गले में एक रंग-बिरंगा सांप लपेटकर बाजार में घूम रहा था. वह लोगों को दिखा रहा था और खुद को साहसी दिखाने की कोशिश कर रहा था. कई लोग उसे मना भी कर रहे थे, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी. अचानक सांप उग्र हो गया और उसने सुबाल के दाहिने हाथ पर कई बार काट लिया. उसके हाथ से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा. इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया.
वायरल हुआ वीडियो
इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सांप के काटने के बाद भी सुबाल पूरी तरह सतर्क नहीं हुआ. वह सांप को छेड़ता रहा और उसके साथ खेलता नजर आया. वह सांप का मुंह अपने गाल से लगाता और उसकी जीभ को छूने की कोशिश करता दिखा. यह लापरवाही उसकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती थी. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं कि कोई व्यक्ति अपनी जान को इस तरह दांव पर कैसे लगा सकता है.
देखें Video
अस्पताल में इलाज जारी
रिपोर्ट के अनुसार, सांप के काटने के बाद सुबाल की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी. उसे तुरंत भद्रक जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया और उसे निगरानी में रखा गया है. डॉक्टरों के अनुसार, सांप का जहर खतरनाक हो सकता है, इसलिए समय पर इलाज बहुत जरूरी था. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उसे पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए लगातार देखरेख की जा रही है.
