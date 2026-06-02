छात्रों को बड़ा तोहफा! इस राज्य में ST-SC आरक्षण में हुआ इजाफा, इन कोर्स में मिलेगा फायदा

ओडिशा सरकार ने प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. सरकार ने अनुसूचित जनजाति (ST), अनुसूचित जाति (SC) और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के छात्रों के लिए आरक्षण बढ़ाने और नया कोटा लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह फैसला ओडिशा प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (रेगुलेशन ऑफ एडमिशन एंड फिक्सेशन ऑफ फी) एक्ट, 2007 के तहत बनाई गई पॉलिसी प्लानिंग बॉडी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया. सरकार का कहना है कि इस कदम से राज्य में उच्च और तकनीकी शिक्षा में पिछड़े वर्गों की भागीदारी बढ़ेगी.
TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, ST छात्रों का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 22.50 प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं SC छात्रों का कोटा 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 16.25 प्रतिशत किया गया है. इसके अलावा, पहली बार SEBC छात्रों के लिए 11.25 प्रतिशत का नया आरक्षण लागू किया गया है. सरकार का मानना है कि इससे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े छात्रों को प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा अवसर मिलेंगे और उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच मजबूत होगी.
नई आरक्षण व्यवस्था राज्य के कई बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज और संस्थानों पर लागू होगी. इसमें इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल, डेंटल साइंस, नर्सिंग, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और दूसरे प्रोफेशनल प्रोग्राम शामिल हैं. ये सभी संस्थान राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों के अंदर आते हैं. आसान शब्दों में कहें तो तकनीकी और प्रोफेशनल शिक्षा के लगभग हर बड़े क्षेत्र में यह नई आरक्षण नीति लागू होगी.
ओडिशा सरकार ने साफ किया है कि यह नई आरक्षण व्यवस्था 2026-27 शैक्षणिक सत्र से लागू होगी. यानी अगले अकादमिक सत्र से छात्रों को इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य में आदिवासी, दलित और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की दिशा में बड़ा कदम है. लंबे समय से इन वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद अब सरकार ने इसे लागू करने का फैसला लिया है.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑल इंडिया कोटा के तहत आने वाली सीटों पर यह नई आरक्षण नीति लागू नहीं होगी. यानी राष्ट्रीय स्तर की सीटें पहले की तरह ही रहेंगी. इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक और अन्य श्रेणियों के लिए पहले से लागू हॉरिजॉन्टल आरक्षण और विशेष प्रावधान जारी रहेंगे.
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