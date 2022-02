Odisha: ओडिशा के पुरी जिले (Odisha`s Puri district) में आज गुरुवार को एक डॉक्‍टर 8 हजार रुपए की रिश्‍वत लेते हुए पकड़ा गया है. इसके बाद विजिलेंस विभाग की टीम ने डॉक्‍टर के निवास पर छापा (raid) मारा तो नकद 1.12 करोड़ रुपए म‍िले हैं. टीम ने भारी नकदी के अलावा अन्‍य संपत्ति का भी खुलासा किया है. अभी विजिलेंस टीम की डॉक्‍टर के निवास पर छापे की कार्रवाई जारी है.Also Read - फर्जी डॉक्टर ने फैलाया प्यार का जाल, 17 महिलाओं से रचाई शादी; स्टूडेंट से भी लूटा खूब माल

Odisha | After a doctor posted at Community Health Centre in Puri district, Dr SK Jena was caught taking a bribe of Rs 8000 for a cesarean section, Rs 1.12 crore cash seized in a raid at his residence by Odisha Vigilance Dept. Investigation is underway. pic.twitter.com/sIb4GKGYRQ

