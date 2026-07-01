स्कूल की किताबों में बड़ी चूक! हम्पी को बना दिया कोणार्क, सरकार ने वापस मंगाईं सभी किताबें

ओडिशा सरकार ने स्कूल की किताबों में सामने आई कई लिखने और प्रिंटिंग गलतियों के बाद उन्हें वापस लेने का फैसला किया है. संशोधित किताबें तैयार कर जल्द छात्रों को दी जाएंगी और ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएंगी.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/odisha-school-textbook-errors-hampi-konark-scert-government-new-books-8462861/ Copy

ओडिशा सरकार ने त्रुटिपूर्ण स्कूल किताबों को वापस लेकर नए संशोधित संस्करण देने का फैसला किया.

किताबों में हम्पी को कोणार्क और नियामगिरि को झारखंड में दिखाने जैसी कई गलतियां मिलीं.

गलतियों की जांच के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई गई और कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई.

संशोधित किताबें जल्द छात्रों को दी जाएंगी और विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगी.

ओडिशा सरकार ने कक्षा 1 से 8 तक की स्कूल की किताबों में सामने आई कई गंभीर गलतियों के बाद बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने घोषणा की है कि सभी गलती वाली किताबों को वापस लिया जाएगा और उनकी जगह संशोधित और सही संस्करण छात्रों को उपलब्ध कराए जाएंगे. इस फैसले के बाद शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

दरअसल, नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए तैयार की गई कई किताबों में तथ्यात्मक और प्रिंटिंग संबंधी गलतियां सामने आई थीं. इनमें ऐतिहासिक स्थलों की गलत पहचान, नक्शों में त्रुटियां, प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों में गलती और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल शामिल था. इन कमियों को लेकर शिक्षकों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए थे.

हम्पी की तस्वीर और नाम कोणार्क

सबसे ज्यादा चर्चा उस गलती की हुई, जिसमें कर्नाटक के प्रसिद्ध हम्पी की तस्वीर को कोणार्क सूर्य मंदिर बताकर पब्लिश किया गया. इसके अलावा ओडिशा की नियामगिरि पहाड़ियों को झारखंड में दिखाया गया. कुछ किताबों में विधानसभा भवन की तस्वीर भी गलत पब्लिश की गई. इतना ही नहीं, एक कक्षा 5 की पुस्तक में एक हिंदी फिल्म के लोकप्रिय गीत के बोल भी बिना बदलाव के शामिल पाए गए, जिससे विवाद और बढ़ गया.

मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से लिया. स्कूल एवं जन शिक्षा विभाग ने विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक विस्तारित समिति गठित की है, जो सभी किताबों की दोबारा समीक्षा करेगी. विभाग का कहना है कि हर गलती को सुधारने के बाद ही नई किताबें छापी जाएंगी. साथ ही संशोधित संस्करण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि छात्र और शिक्षक आसानी से उनका इस्तेमाल कर सकें.

सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए पाठ्यपुस्तकों की जांच प्रक्रिया को और मजबूत बनाने का भी फैसला किया है. मुख्यमंत्री मोहन माझी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किताबों की तैयारी और प्रकाशन के दौरान कई स्तरों पर गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जाए. इससे छात्रों तक सही और प्रमाणिक जानकारी पहुंच सकेगी.

इस पूरे मामले में पहले ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है. सरकार का कहना है कि जिम्मेदारी तय करने के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया में सुधार भी किया जाएगा.