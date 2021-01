Odisha Schools Reopen: कोरोना महामारी के कारण एक तो ओडिशा में 10 महीने के बाद 8 जनवरी को स्कूल खुले हैं और स्कूल खुलते ही तीन दिनों के भीतर गजपति जिले में स्कूलों के 31 टीचर व छात्र कोरोना पॉज़िटिव पाए गए हैं. मुख्य ज़िला चिकित्साधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा ने यह जानकारी दी है. पात्रा ने कहा है कि, “जिले के स्कूलों में 31 नए कोरोना पॉज़िटिव मामले सामने आए हैं. इसमें से 90 प्रतिशत टीचर हैं. पॉजिटिव पाए जाने के बाद इन सभी के स्कूल आने पर रोक लगा दी गयी है.” Also Read - Schools Reopen In UP: छात्रों के लिए बड़ी खबर, स्‍कूलों की टाइमिंग का नया निर्देश जारी, जान लीजिए

मुख्य ज़िला चिकित्साधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा ने कहा कि "स्कूल खुलने से पहले नियमों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सभी अध्यापकों का कोविड-19 टेस्ट किया गया था. 31 पॉज़िटिव मामलों में 2 छात्रों की रिपोर्ट भी पॉज़िटिव आयी है. इसमें से 21 टीचर मोहना ब्लॉक से हैं." सभी मामले अलग अलग स्कूलों के हैं.

आठ जनवरी से ओडिशा में खुले हैं स्कूल

बोर्ड परीक्षा के कारण राज्य सरकार ने 8 जनवरी से 10वीं और 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने का निर्णय लिया था. शनिवार और रविवार को छोड़कर 10वीं व 12वीं के छात्रों के लिए 100 दिन तक स्कूल आने का आदेश जारी किया गया है. हालांकि इसके लिए छात्रों के लिए पहले से ही अपने परिजनों की स्वीकृति लेना आवश्यक है.

बता दें कि राज्य में कोरोना के चलते ज़्यादातर परिजन बच्चों को अभी भी स्कूल भेजने से क़तरा रहे हैं. यही वजह है कि अभी तक स्कूलों में उम्मीद के मुताबिक़ छात्रों की उपस्थिति नहीं दिख रही है. ऐसे में अब 31 छात्र-टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो परिजनों का डर भी स्वाभाविक है.

इससे पहले कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए हैं और सभी राज्यों ने स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के आदेश को सुनिश्चित किया है. कोरोना के कारण देश में सभी स्कूल पिछले नौ महीने से बंद थे और अब धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होने के बाद स्कूलों को खोला जा रहा है.