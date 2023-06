Odisha Train Accident: कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा, कहा- इससे कम कुछ नहीं

नई दिल्ली: ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर कांग्रेस ने आज रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनकी ”पीआर हथकंडियों” ने भारतीय रेल की ”गंभीर खामियां, आपराधिक लापरवाही और सुरक्षा की पूर्ण अवहेलना को ढक दिया. विपक्षी दल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “गड़बड़” की जिम्मेदारी का हिस्सा स्वीकार करना चाहिए, जिसे उनकी सरकार ने भारतीय रेलवे और लोगों की सुरक्षा की अनदेखी की है.

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल और एआईसीसी के प्रचार और मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि ओडिशा रेल त्रासदी एक “मानव निर्मित तबाही” थी, जो पूरी तरह से लापरवाही, सिस्टम में गंभीर चूक, अक्षमता, और मोदी सरकार का सब कुछ जानने का रवैया की एक संकीर्णतावादी भावना के कारण हुई थी.

खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने घोषणा की है कि दोषियों को सजा दी जाएगी, उन्हें पहले अपने रेल मंत्री से शुरुआत करनी चाहिए. उन्होंने कहा, “स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से हम केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग करते हैं. इससे कम कुछ नहीं है.”