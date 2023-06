Odisha Train Accident: जहां ट्रेन हादसे में 175 जानें गईं, वहां 51 घंटों के अंदर ट्रेन का मूवमेंट शुरू हुआ

Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में बाहानगा बाजार स्टेशन के निकट बीते शुक्रवार को हुए भयावह हादसे के बाद 51 घंटों के अंदर दोनों ट्रैक पर ट्रेन की रविवार की देर आवाजाही शुरू हो गई है. इसका वीडियो सामने आया है. यहां हुए हादसे में 175 लोगों की मौत गई.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर में कहा, दोनों ट्रैक को बहाल कर दिया गया है. 51 घंटों के अंदर ट्रेन की आवाजाही सामान्य कर दी गई है और ट्रेन की आवाजाही शुरू हो चुकी है. रेल मंत्री वैष्णव ने बालासोर घटनास्थल का दौरा किया और रेल ट्रेन की बहाली का जायजा लिया. अश्विनी वैष्णव ने रेलवे अधिकारियों के साथ मौके पर ही समीक्षा बैठक की.

बता दें कि बेंगलुरु-हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी शुक्रवार शाम लगभग सात बजे ओडिशा के बालासोर में बाहानगा बाजार स्टेशन के निकट आपस में भिड़ गई थीं.

#WATCH | Balasore, Odisha: Train movement resumes in the affected section where the horrific #BalasoreTrainAccident happened that claimed 275 lives. Visuals from Bahanaga Railway station. pic.twitter.com/Onm0YqTTmZ — ANI (@ANI) June 4, 2023

रेलवे ने रविवार को कहा कि ओडिशा के बालासोर जिले में दुर्घटना की शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार निर्धारित गति से तेज नहीं थी और उसे लूप लाइन में दाखिल होने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला था.

रेलवे के इस बयान को ट्रेन चालक के लिए एक तरह से क्लीन चिट के तौर पर देखा जा रहा है. रेलवे बोर्ड के दो प्रमुख अधिकारियों -सिग्नल संबंधी प्रधान कार्यकारी निदेशक संदीप माथुर और संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि दुर्घटना किस तरह हुई होगी. उन्होंने इंटरलॉकिंग सिस्टम के कामकाज के बारे में भी बताया.