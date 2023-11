Odisha में मवेशी से टकराने के बाद Train पटरी से उतरी, करीब दो घंटे बाद धीमी गति से आवाजाही शुरू

भुवनेश्वर: ओडिशा (Odisha) के झारसुगुड़ा से संबलपुर (Jharsuguda to Sambalpur) जा रही एक यात्री ट्रेन (A passenger train) आज बुधवार को शाम संबलपुर जिले ( Sambalpur district) में एक मवेशी को टक्कर मारने (hitting one cattle ) के बाद सरला के पास पटरी से उतर (train derailed) गई.. हादसे में भैंस की मौत हो गई. रात आठ बजकर 35 मिनट पर 30 किमी प्रति घंटे की निम्न गतिसीमा के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया.

ईसीओआर ने एक बयान में कहा कि सरला-संबलपुर खंड पर अचानक एक भैंस के रेलवे ट्रैक पर आ जाने से शाम करीब छह बजकर 25 मिनट पर झारसुगुड़ा-संबलपुर पैसेंजर विशेष ट्रेन के एक कोच के चार पहिए पटरी से उतर गये

मंडल रेल प्रबंधक, संबलपुर और उनकी टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत कार्य किया. ट्रैक बहाली के लिए राहत सामग्री से युक्त दुर्घटना राहत ट्रेन भी चिकित्सा उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची. ट्रेन की आवाजाही के लिए 30 किमी प्रति घंटे की गति की सावधानी के साथ रात 8:35 बजे ट्रैक फिट किया गया.

पूर्वी तट रेलवे (ECOR) ने कहा कि ओडिशा के संबलपुर जिले में बुधवार शाम एक मवेशी से टकराने के बाद एक यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। हालांकि, सभी यात्री सुरक्षित हैं. संबलपुर के मंडल रेल प्रबंधक और उनकी टीम अवरुद्ध लाइन पर परिचालन शुरू कराने के लिए मौके पर पहुंच गई. एक अधिकारी ने बताया कि रात आठ बजकर 35 मिनट पर 30 किमी प्रति घंटे की निम्न गतिसीमा के साथ ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया.

