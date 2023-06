Balasore Train Accident: '3 नहीं सिर्फ एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई हादसे का शिकार', रेलवे बोर्ड ने बताया कैसे हुआ एक्सीडेंट। Video

Balasore Train Accident: ओडिशा के बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर पहली बार रेलवे विभाग ने प्रेस कांफ्रेस कर मामले की डिटेल्स में जानकारी दी. रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने रविवार को बताया कि तीन नहीं सिर्फ एक ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई. उन्होंने कहा कि शुक्रवार शाम 6.55 मिनट पर कोरोमंडल एक्स दुर्घटना ग्रस्त हुई.बहानागा स्टेशन पर 4 लाइने हैं. इसमें 2 मेन लाइन है. लूप लाइन पर एक माल गाड़ी थी. स्टेशन पर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिली थी. दोनों गाड़ियां अपने पूरे गति पर चल रही थी. प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी हुई है। घटना की चपेट में सिर्फ कोरोमंडल आई थी.

जया वर्मा ने बताया कि यहां पर दो मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को पास होना था. एक गुड्स गाड़ी आयरन से लदी हुई थी. यसवन्त नगर एक्सप्रेस चेन्नाई की तरफ से आ रही थी और बैंगलोर से कोरोमंडल एक्सप्रेस आई. हर तरह से सिंग्नल सेट थे और ग्रीन थे. 128 KMPH की स्पीड से एक ट्रेन चल रही थी और दूसरी ट्रैन 130 KMPH चल रही थी और तीसरी 128 किलोमीटर की स्पीड से थी. Signalling में कुछ दिक्कत पाई गई है हालांकि अभी जांच चल रही है. अभी हम भी अभी इंतजार कर रहे है क्या कारण था. इसकी कमीश्नर जांच कर रहे है. इस हादसे में सिर्फ एक ट्रेने दुर्घटनाग्रस्त हुई. इम्पैक्ट की वजह से डिब्बे बिखर गए जिसमें से कुछ डिब्बे दूसरी लाइन पर आ गए.