नई दिल्‍ली: दिल्‍ली सरकार के विवादों में आए एक विज्ञापन पर मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दोपहर बाद सफाई देते हुए कहा है कि सिक्किम भारत का एक अभिन्‍न हिस्‍सा. उन्‍होंने कहा कि ऐसी गलती स्‍वीकार नहीं की जा सकती है. विज्ञापन को हटा लिया गया है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ एक्‍शन लिया गया है.

वहीं, दिल्‍ली के उप राज्‍यपाल अनिल बैजल ने कहा, सिविल डिफेंस मुख्‍यालय के एक सीनियर अधिकारी को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है इस विज्ञापन को प्रकाशित करने के लिए, जिसमें जो कुछ पड़ोसी देशों के समान सिक्किम पर गलत संदर्भ देकर भारत की क्षेत्रीय अखंडता का अपमान किया गया है.

एलजी ने कहा, ऐसी गलती के लिए जीरो टॉलेंस! उन्‍होंने कहा, इस आपत्तिजनक विज्ञापन को वापस लेने के लिए तुरंत निर्देश भी दिया गया है.

Sikkim is an integral part of India. Such errors also cannot be tolerated. Advertisement has been withdrawn and action taken against the officer concerned: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal pic.twitter.com/OxoqzMuCMe

