कोलकाता में 113 रुपये का बिक रहा पेट्रोल, जानें अपने शहर में क्या है रेट, देखें दिल्ली-लखनऊ-पटना समेत इन 42 शहरों के दाम

Petrol Diesel Price 28 June Today: देश के प्रमुख शहरों में आज यानी 28 जून 2026 को पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. आइये जानते हैं देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम..

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पेट्रोल-डीजल के दाम

28 जून को दिल्ली समेत सभी महानगरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं.

दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये, पटना में 113.37 रुपये है.

इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) करीब 4.3% गिरकर 71.99 डॉलर प्रति बैरल हो गया है.

भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहरी देशों से मंगाता है.

Petrol-diesel price today: देशभर में आज (28 जून 2026) पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतों में कोई बदलाव नहीं देखा गया है. तेल कंपनियों ने आज सुबह भी पुरानी कीमतें ही जारी रखी हैं. वहीं, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आने वाले दिनों में देश में भी तेल सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है.

इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल धड़ाम

ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में इस हफ्ते बड़ी कमजोरी देखी गई है. इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 4.3% गिरकर 71.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है. वहीं, अमेरिकी क्रूड यानी WTI भी लगभग 3.7% की गिरावट के साथ 69.23 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ है. एक्सपर्ट्स की मानें तो दुनिया के बड़े देशों में तेल की मांग में आई सुस्ती और होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते सप्लाई सुगम होने की उम्मीदों के चलते कीमतों पर यह दबाव बना है.

महानगरों में आज क्या हैं तेल के भाव?

घरेलू बाजार की बात करें, तो देश के बड़े महानगरों में आज भी तेल के दाम स्थिर हैं. नई दिल्ली यानि देश की राजधानी में आज पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर से बिक रहा है. आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का रेट 111.21 और डीजल का दाम 97.83 रुपये प्रति लीटर बना हुआ है.

शहर पेट्रोल (₹/लीटर) डीजल (₹/लीटर) नई दिल्ली 102.12 95.20 मुंबई 111.21 97.83 कोलकाता 113.51 99.82 चेन्नई 107.76 99.55 बेंगलुरु 111.68 99.16 हैदराबाद 115.69 103.82 नोएडा 101.96 95.44 गाजियाबाद 101.86 95.38 गुरुग्राम 102.97 95.64 फरीदाबाद 103.29 95.94 लखनऊ 101.86 95.38 पटना 113.37 99.38 जयपुर 113.19 98.25 अहमदाबाद 102.15 98.27 इंदौर 114.58 99.70 भोपाल 114.54 99.64 पुणे 112.02 98.66 ठाणे 111.38 98.02 सूरत 101.82 97.95 वडोदरा 101.46 97.57 जालंधर 104.82 94.76 लुधियाना 103.79 95.89 वाराणसी 102.23 95.72 आगरा 101.66 95.14 देहरादून 99.54 95.05 नैनीताल 102.05 95.58 भुवनेश्वर 108.97 100.68 रांची 106.19 101.31 धनबाद 105.36 100.55 जोधपुर 112.49 97.83 ग्वालियर 114.27 99.40 जबलपुर 116.17 101.16 कोयंबटूर 108.43 100.45 मदुरै 108.50 100.34 कांचीपुरम 107.97 99.85 पणजी (गोवा) 103.92 95.81 रायपुर 108.30 101.55 हावड़ा 113.50 99.82 कोझिकोड 113.79 102.71 दार्जिलिंग 113.18 99.14 औरंगाबाद 112.08 98.72 शिमला 102.58 94.89

कोलकाता में पेट्रोल के लिए लोगों को 113.51 और डीजल के लिए 99.82 रुपये प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं. वहीं, चेन्नई में आज पेट्रोल की कीमत 107.76 और डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर है. इसके अलावा नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के इलाकों में भी पेट्रोल 101 से 102 रुपये के दायरे में बना हुआ है.

क्या अब भारत में सस्ते होंगे पेट्रोल-डीजल?

इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर भारत जैसे बड़े आयातक देश पर पड़ता है. भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल बाहर से खरीदता है. वहीं, ईरान-अमेरिका संघर्ष के दौरान तेल कंपनियों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है. ऐसे में पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर अभी आधिकारिक तौर पर किसी तरह की घोषणा नहीं हुई है.