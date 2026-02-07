By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आज नहीं मिलेगी Ola, Uber और Rapido की कैब, बाइक या ऑटो, पूरे देश में हड़ताल पर हैं ड्राइवर्स, ये हैं मांगें
यूनियन का दावा है लाखों ऐप-आधारित ड्राइवरों गरीबी में धकेला जा रहा है, मुनाफा एग्रीगेटर कंपनियां कमा रही हैं.
7 फरवरी को पूरे भारत में ऐप-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म जैसे Ola, Uber और Rapido से जुड़े ड्राइवर देशव्यापी हड़ताल पर हैं. इस विरोध प्रदर्शन को ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ नाम दिया गया है.यह हड़ताल तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने अन्य राष्ट्रीय श्रम संगठनों के साथ मिलकर आयोजित की है. विरोध प्रदर्शन की घोषणा TGPWU ने X पर एक पोस्ट के जरिए की. कहा कि “पूरे भारत में ऐप-आधारित परिवहन कर्मचारी 7 फरवरी 2026 को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन करेंगे. कोई न्यूनतम किराया नहीं. कोई नियमन नहीं. अंतहीन शोषण. आइए समझते हैं क्या है मामला.
Uber, Ola ड्राइवरों ने क्यों की हड़ताल
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे एक पत्र में, यूनियन ने उन मुद्दों को उठाया है जिनका देश भर में ऐप-आधारित परिवहन कर्मचारियोंसामना कर रहे हैं और वह “लंबे समय से लंबित और अनसुलझे मुद्दे” हैं.
Hon’ble @nitin_gadkari ji, @MORTHIndia @Ponnam_INC App-based drivers and riders across India demand government-notified minimum base fares for #Ola, #Uber, #Rapido #Porter other aggregators, as mandated under Motor Vehicle Aggregator Guidelines, 2025. pic.twitter.com/epMHtJKOXS
— Telangana Gig and Platform Workers Union (@TGPWU) February 1, 2026
यूनियन का कहना है Ola, Uber, Rapido, Porter और अन्य एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर ऑटो, कैब और बाइक टैक्सी चलाने वाले ड्राइवरों के लिए सरकार द्वारा तय किराया प्रणाली नहीं है, इसलिए कंपनियां खुद ही किराया तय करती हैं. जिससे “लाखों कर्मचारियों के लिए आय असुरक्षा, शोषण और अस्थिर कामकाजी परिस्थितियां” पैदा होती हैं. यूनियन ने सरकार से “अभी कार्रवाई करने” का आग्रह किया.
यूनियन का दावा है लाखों ऐप-आधारित ड्राइवरों गरीबी में धकेला जा रहा है, मुनाफा एग्रीगेटर कंपनियां कमा रही हैं.
ड्राइवरों की मांगों की सूची
ड्राइवरों ने सरकार के सामने मांगों की एक लिस्ट रखी है. केंद्रीय मंत्री को लिखे अपने पत्र में यूनियन ने मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 का जिक्र किया है. जिसके जरिए ड्राइवरों की आजीविका के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की जा रही है. यूनियन के मुताबिक, रेगुलेटेड किराए की कमी का सीधा असर ड्राइवरों की कमाई और जॉब सिक्योरिटी पर पड़ा है.
यूनियन रखी हैं ये मांगे
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ऐप-आधारित परिवहन सेवाओं, जिसमें ऑटो, कैब, बाइक टैक्सी और अन्य एग्रीगेटर-आधारित सेवाएं शामिल हैं, के लिए न्यूनतम आधार किराए की तत्काल अधिसूचना.
- मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के अनुसार, इन किरायों को मान्यता प्राप्त ड्राइवर और वर्कर यूनियनों से सलाह के बाद फाइनल किया जाना चाहिए.
- मोटर व्हीकल्स एक्ट, एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 और संबंधित नियमों के अनुसार, कमर्शियल यात्री और माल ढुलाई के लिए प्राइवेट, नॉन-कमर्शियल गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त रोक, या ऐसी गाड़ियों को कमर्शियल कैटेगरी में बदलना अनिवार्य होगा.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें