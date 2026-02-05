By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ओला, उबर, रैपिडो से सफर करने वाले हो जाएं सावधान, इस दिन ठप रहेगी सर्विस; जानिए क्या है वजह?
Ola Uber Rapido Drivers Strike: देश के प्रमुख राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवर इस दिन हड़ताल पर रह सकते हैं. आइए जानते हैं गिग वर्कर्स किस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं.
Ola Uber Rapido Drivers Strike: देश के प्रमुख राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवर शनिवार को हड़ताल पर रह सकते हैं. तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) और अन्य राष्ट्रीय श्रम संगठन मिलकर इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे हैं. इस आंदोलन को ‘ऑल इंडिया ब्रेकडाउन’ कहा गया है. हड़ताल के दौरान ड्राइवर कम से कम छह घंटे तक ऐप-आधारित सेवाओं से ऑफलाइन रह सकते हैं. इससे बड़ी संख्या में कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है.
ड्राइवरों की नाराजगी की वजह
यूनियनों का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स खुद ही किराया तय कर रहे हैं. जबकि इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए 2025 में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस लागू की गई थीं. ड्राइवरों का आरोप है कि सरकार ने अब तक न्यूनतम बेस किराया नोटिफाई नहीं किया है. इसका सीधा असर उनकी कमाई पर पड़ा है और काम करने की परिस्थितियां कठिन हो गई हैं. यूनियन का कहना है कि प्लेटफॉर्म्स का मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन ड्राइवरों को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है.
यूनियनों की मुख्य मांगें
TGPWU ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि उनकी मांगें स्पष्ट हैं. न्यूनतम किराया तुरंत नोटिफाई किया जाए और प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट किया जाए. यूनियन ने यह भी कहा कि कमर्शियल राइड के लिए प्राइवेट गाड़ियों के गलत इस्तेमाल को रोका जाए. सरकार से अपील की गई है कि ड्राइवरों के हित में तुरंत कदम उठाए जाएं. यूनियन ने चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो देशभर के ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हड़ताल करेंगे.
न्यूनतम बेस फेयर की जरूरत
यूनियनों ने मांग की है कि सभी ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट सेवाओं के लिए न्यूनतम बेस किराया तय किया जाए. इसमें कैब, ऑटो, बाइक टैक्सी और अन्य प्लेटफॉर्म शामिल हैं. साथ ही, कमर्शियल यात्री और माल ढुलाई के लिए प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए या नियम सख्ती से लागू किए जाएं. यूनियनों ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस, 2025 के क्लॉज 17.3 को हटाने की भी मांग की है, क्योंकि यह एग्रीगेटर्स को बेस फेयर से 50% तक कम किराया लेने की अनुमति देता है.
सरकार से अपील
TGPWU ने कहा कि सरकार की लगातार देरी और चुप्पी ड्राइवरों की इनकम और काम करने की स्थिति को प्रभावित कर रही है. यूनियन ने राज्य और केंद्र सरकारों से अपील की है कि इस सेक्टर के निष्पक्ष और कानूनी रेगुलेशन के लिए मजदूर समूहों के साथ बातचीत शुरू की जाए. अगर मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई, तो देशभर में हड़ताल का असर बड़े शहरों में देखने को मिलेगा और आम लोगों को कैब और बाइक टैक्सी जैसी सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
