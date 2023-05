Andhra Pradesh: जैसे ही आई लॉरी तभी टूट गया पुल, सामने आया इच्छापुरम हादसे का Video

Andhra Pradesh Latest News Today: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में इच्छापुरम के पास नदी पार करने के लिए बना एक पुराना आज बुधावर को टूट गया. पुल उस समय टूटा जब करीब 70 टन पत्थर लेकर जा रही लॉरी उससे गुजर रही थी.

हालांकि अच्छी बात रही कि इतने बड़े हादसे में किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है. मगर पुल टूटने की वजह से नदी के दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही जरूर प्रभावित हुई है.

पुल टूटने से जुड़ा वीडियो न्यूज एजेंसी ने साझा किया है. इसे देखकर समझा जा सकता है कि भारी भरकम वजन लेकर जा रही लॉरी जैसे ही पुल के बीच में पहुंची ये तुरंत भरभराकर नीचे की तरफ आ गया.

इसमें टूटे हुए पुल के बीचोबीच लॉरी को फंसा हुआ भी देखा जा सकता है. करीब ढाई मिनट के वीडियो में हदासे के बाद लोगों की भीड़ को भी देखा जा सकता है.