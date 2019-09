नई दिल्ली: ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए. उनके साथ ही अकाली दल के विधायक बलकौर सिंह भी भाजपा में शामिल हुए.

दत्त ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों से वह काफी प्रभावित हैं. दत्त ने कहा कि मोदी ने दिखाया है कि राजनीति में अच्छी चीजें की जा सकती हैं. वहीं, संदीप सिंह ने कहा कि खिलाड़ी के रूप में देश सेवा करने के बाद अब वह राजनीति में देश की सेवा करेंगे.

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने कहा , मैं राजनीति में शामिल हो गया हूं क्योंकि मैं पीएम मोदी से प्रभावित हूं. उनकी ईमानदारी ने मुझे पार्टी की ओर आकर्षित किया. पीएम और हरियाणा सीएम दोनों युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने में सक्षम मानती है तो मैं जरूर करूंगा.

Delhi: Former Indian Hockey captain Sandeep Singh joins BJP (Bharatiya Janata Party), in presence of Haryana Bharatiya Janata Party (BJP) Chief Subhash Barala. pic.twitter.com/PAPOiwIO3j

— ANI (@ANI) September 26, 2019