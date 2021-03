Om Birla tests positive for Covid-19: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. उनकी हालत स्थिर बनी हुई है. बिड़ला हाल ही में संसद की कार्यवाही में लोकसभा की अध्यक्षता करते देखे गए थे. Also Read - CoronaVirus In India Latest Updates: एक दिन में मिले कोरोना के 43,846 नए मरीज, 197 की मौत, क्या फिर लगेगा लॉकडाउन ?

एम्स ने जारी एक बयान में कहा, संसद के माननीय सदस्य और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला 19 मार्च को कोविड-19 से संक्रमित पाए गए.

Lok Sabha Speaker Om Birla tested positive for COVID19 on March 19. He was admitted to AIIMS COVID Centre for observation on March 20. He is stable: AIIMS, Delhi pic.twitter.com/nhook5tr83

