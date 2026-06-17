'सपा में लोग आते हैं, जाते नहीं...', ओम प्रकाश राजभर के दावे पर भड़के आशुतोष शर्मा, केशव मौर्य को भी दिया जवाब

ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य के सपा में टूट के दावों पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा जवाब दिया है. सपा का कहना है कि पार्टी में लोग शामिल होते हैं, छोड़कर नहीं जाते.

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Debate News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है. समाजवादी पार्टी में संभावित टूट को लेकर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से किए गए दावों ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है. हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश बताया है.

यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के भीतर बड़ी टूट होने वाली है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के कई नेता और जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं.

सपा प्रवक्ता का पलटवार

राजभर के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गईं. इसी बीच उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वह बयान भी चर्चा में आ गया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के 25 से 26 सांसद पाला बदल सकते हैं. इन दावों पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. एक इंटरव्यू में पार्टी प्रवक्ता आशुतोष शर्मा ने राजभर के बयान को खारिज करते हुए कहा कि उनकी आदत केवल ऐसी बातें करने की है. उन्होंने कहा कि सपा को तोड़ने की बातें केवल राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं और जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

आशुतोष शर्मा ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मौर्य को एक गंभीर और संयमित नेता माना जाता है, लेकिन ऐसे बयान आखिर किस मकसद से दिलवाए जा रहे हैं, यह समझ से परे है. उन्होंने भाजपा को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले की राजनीतिक परिस्थितियों की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय कई बड़े बीजेपी नेता और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे.

2022 का किया जिक्र

सपा प्रवक्ता ने कहा कि दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी जैसे बड़े नेताओं ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा था. इसके अलावा दर्जनों विधायक भी बीजेपी से अलग होकर सपा में आए थे. ऐसे में समाजवादी पार्टी को तोड़ने के दावे वास्तविकता से दूर दिखाई देते हैं. उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जहां लोग जुड़ते हैं, जबकि पार्टी छोड़कर जाने वालों की संख्या बेहद कम रही है. सपा नेताओं का कहना है कि बीजेपी लगातार विपक्षी दलों को कमजोर करने की कोशिश करती रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत बनी हुई है.

फिलहाल सपा में टूट को लेकर कोई ठोस संकेत सामने नहीं आए हैं, लेकिन नेताओं के बयानों ने यूपी की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है. अब देखना होगा कि ये विवाद केवल बयानबाजी तक सीमित रहता है या आने वाले समय में कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी सामने आता है.