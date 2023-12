26 साल बाद भारत की राजकीय यात्रा पर आए ओमान के सुल्तान, PM मोदी ने की मुलाकात

Oman’s Sultan Haitham Bin Tarik’s India visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक (Oman’s Sultan Haitham Bin Tarik) के साथ ‘‘सार्थक’’ वार्ता की और सुरक्षा, रक्षा, व्यापार एवं अर्थव्यवस्था के अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. ओमान के सुल्तान 26 साल बाद भारत की यात्रा पर आये हैं, इसलिए इस यात्रा को भारत ने ऐतिहासिक कहा है. ओमान के सुल्तान राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे जो खाड़ी देश के शीर्ष नेता के रूप में भारत की उनकी पहली यात्रा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में शुरुआती वक्तव्य में कहा, ‘‘ओमान के सुल्तान के 26 साल बाद भारत की राजकीय यात्रा करने के कारण भारत-ओमान संबंधों में आज एक ऐतिहासिक दिन है. मैं भारत के सभी लोगों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं.’’ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की. बागची ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘दोनों नेताओं ने राजनीति, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंधों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की. उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए.’’

#WATCH | On Oman’s Sultan Haitham Bin Tarik’s India visit, Foreign Secretary Vinay Kwatra says, “Ongoing discussions between the two countries for a Comprehensive Economic Partnership Agreement. Although the negotiations on CEPA have started only recently, they have made… pic.twitter.com/5kDZ3nfU8F

