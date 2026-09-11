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कांग्रेस क्या चाहती है- क्या कश्मीरियों को जेल में डाल दिया जाए? वंदे मातरम पर उमर अब्दुल्ला ने दिया जवाब

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया है और न कभी करेगी लेकिन अब यह कानून दायित्व बन चुका है.

Written by: Arun Kumar
Updated: September 11, 2026, 9:40 AM IST
Omar Abdullah at IFF in J&K- ANI
जम्मू कश्मीर में आयोजित पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFF) के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (तस्वीर @ANI)
  • वंदे मातरम पर आमने-सामने हैं कांग्रेस और बीजेपी
  • वंदे मातरम के पूर्ण गायन के सम्मान में खड़े रहे उमर अब्दुल्ला तो कांग्रेस नाराज
  • उमर अब्दुल्ला बोले- वंदे मातरम का सम्मान कानूनी दायित्व
  • वंदे मातरम हमारी पार्टी ने कभी स्वीकार नहीं किया न करेगी: अब्दुल्ला

वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म हो गई है. हाल ही में जम्मू-कश्मीर में आयोजित हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFF) के मौके पर जब सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला राष्ट्र गीत के पूरे गायन के दौरान खड़े रहे थे. इसके बाद कांग्रेस की ओर से राज्य के सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के इस स्टैंड पर सवाल उठाए गए और यह सलाह दी गई कि वह इंडी गठबंधन के स्टैंड के साथ नजर आए, जिसमें राष्ट्र गीत के शुरुआती 2 पैरा के गायन को ही स्वीकार किया गया है.

उमर बोले- क्या चाहती है कांग्रेस?

इस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस क्या चाहती है? क्या वह यह चाहती है कि कश्मीरियों को जेल में डाल दिया जाए? वंदे मातरम के पूर्ण गायन का सम्मान करना अब एक ‘कानूनी दायित्व’ बन चुका है. गुरुवार को उमर अब्दुल्ला से जब इसे लेकर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो वह इसका जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा, ‘उन्हें (कांग्रेस) इसे संसद में ही रोक देना चाहिए था. लेकिन अब कानून बन चुका है… यह वैधानिक दायित्व है.’

और पढ़ें: वंदे मातरम पर फारूख और उमर अब्दुल्ला ने जीता दिल- सभी 6 अंतरे तक खड़े रहे, जिसका कांग्रेस कर रही विरोध

वंदे मातरम का पूर्ण गायन कानूनी रूप से जरूरी

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी राष्ट्र गीत गाया जाएगा, वहां वंदे मातरम का पूर्ण गायन करना कानूनी रूप से जरूरी है. उन्होंने कहा, ‘यह सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए नहीं है. यह पूरे देश के लिए है. जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही है यह वहां भी होगा.’

कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला को दी थी सलाह

श्रीनगर में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान जब उमर अब्दुल्ला और फारूख अब्दुल्ला वहां मौजूद सभी अतिथियों के साथ वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन के दौरान खड़े नजर आए तो कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए. कांग्रेस के महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहा, ‘हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की समझदारी और सूझ-बूझ का सम्मान करें.’ और इंडिया ब्लॉक के साथ खड़े रहें किइस गीत के पहले दो छंदों का गायन किया जाए.

उमर ने पूछा- क्या कश्मीरी जेल जाएं?

इस पर उमर ने कहा कि वंदे मातरम के गायन के दौरान खड़े नहीं रहने पर कानूनी परिणाम होंगे. उन्होंने कांग्रेस से पूछा, ‘तो, कांग्रेस क्या चाहती है? कि कश्मीरियों को इस कारण से जेल में डाल देना चाहिए? यह कानूनी दायित्व है.’

‘हमने कभी वंदे मातरम स्वीकार नहीं किया लेकिन…’

इसके बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘मैं पार्थना करता हूं कांग्रेस सरकार जल्दी आए (सत्ता में) और इस कानून को संसद में खत्म कर दे. हमें कोई ऐतराज नहीं होगा.’ उन्होंने कहा, ‘हमारी पार्टी ने कभी भी वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया है और भविष्य में भी हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे. लेकिन हमें अपने कानूनी और वैधानिक दायित्वों को पूरा करना होगा.’

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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