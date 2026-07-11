उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा: बीजेपी ने विधायकों को 30 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर दिया

Jammu Kashmir News: उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर उनके विधायक को 20-30 करोड़ रुपये, मंत्री पद और राज्य का दर्जा दिलाने का ऑफर देने का आरोप लगाया. जानिए पूरा मामला.

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omar abdullah (Image: IANS)

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनकी सरकार को कमजोर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के एक विधायक को पार्टी छोड़ने का ऑफर दिया गया था. उमर के मुताबिक, विधायक को 20 से 30 करोड़ रुपये, मंत्री पद और जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाने का भरोसा दिया गया. उन्होंने दावा किया कि कई कोशिशों के बाद भी बीजेपी उनके किसी भी विधायक को अपने साथ नहीं ले जा सकी. इस बयान के बाद जम्मू-कश्मीर की राजनीति में फिर से हलचल तेज हो गई है. अलग-अलग राजनीतिक दल इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और मामला चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

कार्यकर्ता सम्मेलन में लगाए कई बड़े आरोप

श्रीनगर के हजरतबल में आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उमर अब्दुल्ला ने यह दावा किया. उन्होंने कहा कि जम्मू के एक विधायक से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के जरिए संपर्क किया गया था. उनके मुताबिक, विधायक को करोड़ों रुपये देने के साथ मंत्री बनाने और राज्य का दर्जा वापस दिलाने का भरोसा भी दिया गया. लेकिन विधायक ने इस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया. उमर ने कहा कि उनकी पार्टी के नेता अपने सिद्धांतों के साथ खड़े हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में किसी विधायक को 100 करोड़ रुपये का ऑफर भी दिया जाए, तब भी वह नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर नहीं जाएगा.

राज्य का दर्जा लौटाने में देरी पर उठाए सवाल

अपने भाषण के दौरान उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लंबे समय से “उचित समय” आने की बात कह रही है, लेकिन अब तक यह साफ नहीं किया गया कि वह समय आखिर कब आएगा. उन्होंने सवाल किया कि जब चुनाव हो चुके हैं, जनता ने नई सरकार चुन ली है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो फिर राज्य का दर्जा लौटाने में देरी क्यों हो रही है. उन्होंने कहा कि लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा दिखाया है, इसलिए अब सरकार को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए.

केंद्र सरकार से बातचीत की मांग और चेतावनी

उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वह हमेशा बातचीत के जरिए अपने अधिकारों की बात करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी शांति और धैर्य को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए. उनका कहना था कि अगर केंद्र सरकार लद्दाख के लोगों से बातचीत कर सकती है, तो जम्मू-कश्मीर के लोगों से भी खुलकर बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि बातचीत से ही कई मुद्दों का हल निकल सकता है. साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी सरकार जनता के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाती रहेगी और किसी भी मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी.

प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी जताई नाराजगी

मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को पूरी तरह काम करने की आजादी नहीं मिल रही है. उनके मुताबिक, कई फैसलों में सरकार की भूमिका सीमित कर दी जाती है और ज्यादा नियंत्रण दूसरे स्तर पर रखा जाता है. उमर ने सवाल किया कि अगर सरकार को खुलकर काम ही नहीं करने देना था, तो फिर चुनाव कराने का क्या मतलब था. उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें विकास और बेहतर प्रशासन की उम्मीद के साथ चुना है. इसलिए उनकी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार काम करती रहेगी और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की आवाज मजबूती से उठाती रहेगी.