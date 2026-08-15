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‘PoK आज भारत का हिस्सा होता अगर...’, उमर अब्दुल्ला ने कर दिया बड़ा दावा, जानिए क्या है पूरा मामला

CM Omar Abdullah News: उमर अब्दुल्ला ने PoK को लेकर बड़ा दावा किया.उन्होंने कहा कि 2019 के बाद हालात नहीं बदलते तो PoK के लोग आज भारत से जुड़ने के लिए आंदोलन करते.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 15, 2026, 5:07 PM IST
jk cm Omar Abdullah
jk cm Omar Abdullah (Image: PTI)

CM Omar Abdullah News: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर PoK को लेकर बड़ा बयान दिया. श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने कहा कि अगर 2019 में जम्मू-कश्मीर के हालात नहीं बदले जाते, तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK के लोग आज भारत के साथ जुड़ने के लिए खुद सड़कों पर आंदोलन कर रहे होते. उन्होंने यह बात PoK में चल रहे हालिया विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कही. उनके बयान के बाद जम्मू-कश्मीर और PoK को लेकर चर्चा फिर तेज हो गई है.

1947 के हमले का किया जिक्र

अपने भाषण में उमर अब्दुल्ला ने 1947 की घटनाओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया था, तब वहां के लोगों ने उनका मुकाबला किया था. उमर ने कहा कि उस समय उनके पुरखों ने हमलावरों के खिलाफ खड़े होकर अपनी जमीन की रक्षा की थी. उन्होंने कहा कि PoK का हिस्सा आज भी हमारा है और हम उसे अपना मानते हैं. जम्मू-कश्मीर विधानसभा में आज भी PoK के लिए सीटें खाली रखी गई हैं, ताकि भविष्य में वहां के लोग भारत के साथ जुड़ सकें.

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2019 में क्या बदला था?

उमर अब्दुल्ला ने अपने भाषण में 2019 के फैसले का भी जिक्र किया. अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था. इसके बाद जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान पूरी तरह लागू हुआ. उस समय जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, जिन्हें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम दिया गया. उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी पार्टी और सरकार अगस्त 2019 में बदले गए प्रावधानों और राज्य का पुराना दर्जा वापस पाने के लिए काम कर रही है.

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राज्य का दर्जा और संघवाद का मुद्दा

मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग दोहराई. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोगों के अधिकारों की रक्षा करने और राज्य का पुराना दर्जा वापस पाने के लिए काम कर रही है. उमर ने भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरलिज्म पर भी बात की. उनके मुताबिक, मजबूत लोकतंत्र के लिए राज्यों को भी मजबूत होना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय एजेंसियों का राज्यों के काम में ज्यादा दखल होता है, तो संघीय व्यवस्था कमजोर होती है. उनके अनुसार, जम्मू-कश्मीर से संघवाद को मजबूत करने की शुरुआत होनी चाहिए.

NEET, JEE और युवाओं के मुद्दे पर भी बोले

उमर अब्दुल्ला ने शिक्षा और भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि NEET, NTA और JEE जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के कारण राज्यों के अधिकार कम हुए हैं. उनके मुताबिक, पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले को लेकर राज्यों की बड़ी भूमिका थी, लेकिन अब व्यवस्था बदल गई है. उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का भी मुद्दा उठाया. उमर ने कहा कि युवाओं को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार, विपक्ष और मीडिया तीनों की अपनी अहम जिम्मेदारी है और सभी को जनता के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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