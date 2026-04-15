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Omar Abdullah Refuses Tricolor Ribbon Cutting Srinagar Event Video Goes Viral Praised Across India

तिरंगे के सम्मान में उमर अब्दुल्ला ने किया कुछ ऐसा वायरल हो गया Video, सोशल मीडिया पर गदगद हुए लोग!

Omar Abdullah Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उस रिबन को काटने से मना कर देते हैं जिसका रंग तिरंगे जैसे होता है.

Omar Abdullah Viral Video

Omar Abdullah Viral Video: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया. वह श्रीनगर के कश्मीर हाट में “Know Your Artisans” इवेंट का उद्घाटन करने आए थे. जैसे ही वह रिबन काटने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत कुछ नोटिस किया और रुक गए. आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में रिबन काटकर शुरुआत की जाती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था. यही वजह है कि यह छोटा सा पल एक बड़ी चर्चा बन गया.

तिरंगे जैसे रंग देखकर लिया फैसला

जब मुख्यमंत्री ने रिबन को ध्यान से देखा, तो उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग नजर आए, जो तिरंगे जैसे दिख रहे थे. यह देखकर उन्होंने तुरंत कहा कि वह इसे नहीं काट सकते. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस रिबन को दोनों तरफ से खोल दिया जाए, लेकिन इसे काटा नहीं जाएगा. उनका यह फैसला तुरंत लिया गया, जिससे साफ दिखा कि उन्होंने मौके पर सोच-समझकर कदम उठाया. उनके साथ उस समय कई नेता और अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने उनकी बात मानी और रिबन को बिना काटे ही कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया.

देखें Video:

#WATCH | Srinagar | Jammu & Kashmir CM Omar Abdullah refuses to cut a tricoloured inaugural ribbon to mark the official opening of the two-day Handicrafts & Handloom Exhibition, instead asks the organisers to remove it and keep it safely pic.twitter.com/d2o6kYzKH2 — ANI (@ANI) April 15, 2026

सोशल मीडिया पर मिली जमकर तारीफ

इस घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की खूब सराहना की. कई यूजर्स ने कहा कि यह देश के झंडे के प्रति सम्मान दिखाने का सही तरीका है. लोगों ने इसे एक अच्छा उदाहरण बताया और कहा कि ऐसे फैसले नेताओं को औरों से अलग बनाते हैं. कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि यह छोटा कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है कि हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हमेशा करना चाहिए.

पार्टी और लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस घटना को शेयर करते हुए कहा कि यही असली सम्मान है. उनका कहना था कि देशभक्ति सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि ऐसे कामों में दिखती है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए. उनका कहना था कि कार्यक्रम आयोजित करने वालों को पहले ही ध्यान रखना चाहिए था कि तिरंगे जैसे रंगों का इस तरह इस्तेमाल सही नहीं है. कई लोगों ने इसे आयोजकों की गलती बताया और कहा कि ऐसी चीजों में थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी.

उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा संदेश

इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी कि कभी-कभी छोटे फैसले भी बड़ा असर डालते हैं. मुख्यमंत्री का यह कदम लोगों के लिए एक सीख बन गया कि देश के प्रतीकों का सम्मान कैसे करना चाहिए. इस घटना के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई कि हमें हर जगह तिरंगे और उसके रंगों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. कुल मिलाकर, यह सिर्फ एक रिबन न काटने का मामला नहीं था, बल्कि यह एक सोच और जिम्मेदारी दिखाने का तरीका था, जिसे लोगों ने दिल से सराहा.

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