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तिरंगे के सम्मान में उमर अब्दुल्ला ने किया कुछ ऐसा वायरल हो गया Video, सोशल मीडिया पर गदगद हुए लोग!

Omar Abdullah Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उस रिबन को काटने से मना कर देते हैं जिसका रंग तिरंगे जैसे होता है.

Published date india.com Published: April 15, 2026 10:35 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Omar Abdullah Viral Video
Omar Abdullah Viral Video

Omar Abdullah Viral Video: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका ध्यान खींच लिया. वह श्रीनगर के कश्मीर हाट में “Know Your Artisans” इवेंट का उद्घाटन करने आए थे. जैसे ही वह रिबन काटने के लिए आगे बढ़े, उन्होंने तुरंत कुछ नोटिस किया और रुक गए. आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में रिबन काटकर शुरुआत की जाती है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था. यही वजह है कि यह छोटा सा पल एक बड़ी चर्चा बन गया.

तिरंगे जैसे रंग देखकर लिया फैसला

जब मुख्यमंत्री ने रिबन को ध्यान से देखा, तो उसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग नजर आए, जो तिरंगे जैसे दिख रहे थे. यह देखकर उन्होंने तुरंत कहा कि वह इसे नहीं काट सकते. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस रिबन को दोनों तरफ से खोल दिया जाए, लेकिन इसे काटा नहीं जाएगा. उनका यह फैसला तुरंत लिया गया, जिससे साफ दिखा कि उन्होंने मौके पर सोच-समझकर कदम उठाया. उनके साथ उस समय कई नेता और अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने उनकी बात मानी और रिबन को बिना काटे ही कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर मिली जमकर तारीफ

इस घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने मुख्यमंत्री के इस कदम की खूब सराहना की. कई यूजर्स ने कहा कि यह देश के झंडे के प्रति सम्मान दिखाने का सही तरीका है. लोगों ने इसे एक अच्छा उदाहरण बताया और कहा कि ऐसे फैसले नेताओं को औरों से अलग बनाते हैं. कुछ लोगों ने तो यह भी लिखा कि यह छोटा कदम नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश है कि हमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान हमेशा करना चाहिए.

पार्टी और लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रिया

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस घटना को शेयर करते हुए कहा कि यही असली सम्मान है. उनका कहना था कि देशभक्ति सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि ऐसे कामों में दिखती है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए. उनका कहना था कि कार्यक्रम आयोजित करने वालों को पहले ही ध्यान रखना चाहिए था कि तिरंगे जैसे रंगों का इस तरह इस्तेमाल सही नहीं है. कई लोगों ने इसे आयोजकों की गलती बताया और कहा कि ऐसी चीजों में थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखानी चाहिए थी.

उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा संदेश

इस पूरे मामले ने एक बात साफ कर दी कि कभी-कभी छोटे फैसले भी बड़ा असर डालते हैं. मुख्यमंत्री का यह कदम लोगों के लिए एक सीख बन गया कि देश के प्रतीकों का सम्मान कैसे करना चाहिए. इस घटना के बाद यह चर्चा भी तेज हो गई कि हमें हर जगह तिरंगे और उसके रंगों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए. कुल मिलाकर, यह सिर्फ एक रिबन न काटने का मामला नहीं था, बल्कि यह एक सोच और जिम्मेदारी दिखाने का तरीका था, जिसे लोगों ने दिल से सराहा.

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Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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