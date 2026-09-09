वंदे मातरम पर फारूख और उमर अब्दुल्ला ने जीता दिल- 6 पैरा तक खड़े रहे, जिसका कांग्रेस कर रही विरोध

वंदे मातरम के गायन पर जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने हैं, वहीं जम्मू-कश्मीर में सत्ताधारी दल और केंद्र में विपक्षी INDI गठबंधन के साथी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) का रुख कांग्रेस से अलग है. पार्टी के दो सीनियर नेताओं वंदे मातरम पर जो तस्वीर पेश की वह दिल जीतने वाली है. दोनों नेताओं ने वंदे मातरम के पूरे 6 पैरा के गायन का सम्मान किया और दोनों राष्ट्र गीत के सम्मान में उसके पूरे गायन तक खड़े रहे. उमर और फारूख अब्दुल्ला के इस जेश्चर की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.
कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग राय रखती है. हाल ही में 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के दिन जब पार्टी मुख्यालय पर ध्वजारोहण हुआ तो वंदे मातरम के पूरा गायन होने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बेरुखी साफ दिखी थी. कांग्रेस दफ्तर में जैसे ही वंदे मातरम गीत का तीसरा पैरा शुरू हुआ तो सोनिया गांधी नाराज हो गईं और उन्होंने गायन के बीच में उसे रोकने की कोशिश की थी. इसके बाद कांग्रेस ने खुल कर इसके पूरे गायन का विरोध करना शुरू कर दिया. पार्टी अपने 1937 के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव का हवाला देकर इस गीत के शुरुआती दो पैरा के गायन के ही पक्ष में है.
श्रीनगर में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (IFF) के उद्घाटन के मौके पर जब वंदे मातरम का गायन हुआ तो इसके सभी 6 पैरा (स्टेंजा) गाए गए और इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने सभी स्टेंजा का सम्मान किया और वे गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन्स के अनुसार, उसके पूरे गायन के दौरान (3 मिनट 10 सेकंड) तक खड़े रहे.
राष्ट्र गीत को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इसके पूरे गायन पर आपत्ति जताई. 15 अगस्त के दिन दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर वह साफ तौर पर नाराज दिखीं थीं. तब जैसे ही उन्हें अहसास हुआ कि गायन पहले दो छंदों से आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने इसे रोकने का इशारा किया. 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) के एक प्रस्ताव के बाद गीत के छोटे संस्करण को अपनाया गया था, और पार्टी का कहना था कि ऐसा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए किया गया था.
इस बीच जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख देखकर एक बार फिर वंदे मातरम पर कांग्रेस के रुख पर नई बहस शुरू हो गई है. नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीति में कांग्रेस की हर परिस्थिति का गठबंधन साथी है, लेकिन उसने भी वंदे मातरम के पूरे गायन पर खड़े रहने का विकल्प चुना है.
While Delhi debates how much of Vande Mataram should be sung, Kashmir seems to have settled the matter rather effortlessly – the full song, followed by the full anthem. No debate, no drama, no fuel for the idiot-box. Just music.
From the inaugural event of the film festival… pic.twitter.com/UEA50c72BT
— Zafar Choudhary (@ZafarChoudhary_) September 8, 2026
सीनियर पत्रकार जफर चौधरी ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, ‘जब दिल्ली में बहस हो रही है कि वंदे मातरम का गायन कितना होना चाहिए, लगता है कश्मीर ने यह मामला आराम से सुलझा लिया है- पूर्ण गायन, जिसके बाद पूरा एंथम. कोई बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बेवकूफों के लिए कोई फ्यूल नहीं. बस म्यूजिक.
कल शाम श्रीनगर में फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन इवेंट से.’
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें