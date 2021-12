Omicron Alert: देशभर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार उन 10 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजेगी, जहां या तो ओमिक्रॉन और कोविड​​​​-19 के मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है या जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ गई है. इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, “राज्य स्तरीय केंद्रीय टीमें स्थिति का आंकलन करेंगी और उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देंगी और हर शाम 7 बजे तक सार्वजनिक स्वास्थ्य गतिविधियों पर एक रिपोर्ट सौंपेंगी.” बता दें कि देश में अगले साल की शुरुआत में ही विधान सभा चुनाव होने वाले हैं.Also Read - Night Curfew Restrictions In States: दिन दूना-रात चौगुना बढ़ रहा ओमिक्रॉन, जानिए कहां लगा कर्फ्यू-क्या लगीं पाबंदियां

मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे 10 राज्यों में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं. इस लिस्ट में शामिल पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल हैं. केंद्रीय टीमों को इन राज्यों के दौरे पर तीन से पांच दिनों के लिए तैनात किया जाएगा. इस दौरान ये टीमें राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर कोविड परीक्षण और निगरानी में सुधार और कोविड-उपयुक्त व्यवहार को लागू कराने के लिए काम करेंगी. Also Read - Maharashtra News Update: महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के बाद और सख्ती, अब यहां वैक्सीनेशन के बिना बाहर निकलना भी बंद

“These teams shall be stationed in States allotted for 3 to 5 days & will work along with State Health Authorities,” reads the Union Health Ministry’s letter pic.twitter.com/wd9WXTEhXo

