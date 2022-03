Omicron+Delta recombinant cases in India: आसपास कोरोना के मामले नहीं हैं, देश में एक्टिव केस भी 25 हजार से नीचे आ चुके हैं और संक्रमण के दैनिक मामले भी 1500 के करीब बने हुए हैं. ऐसे में मास्क (Mask) पहने की क्या जरूरत है. क्या जरूरत है बार-बार हाथ धोने और सैनिटाइज करने की. अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले ऐसे नहीं हैं, देश में आप जैसे बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे हैं. साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोरोना (Coronavirus) के खिलाफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) और हैंड हाइजीन जैसे हथियारों को छोड़ना आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि देश में ओमिक्रोन (Omicron) की तरह बेहत संक्रामक और डेल्टा वेरिएंट (Delta Veriant) की तरह बेहद घातक वेरिएंट ‘डेल्टाक्रोन’ के कई मामले सामने आ चुके हैं. यह वेरिएंट डेल्टा और ओमिक्रोन के मिश्रण से बना है.Also Read - Corona Wave in India: एशिया और यूरोप में फैल रहा कोरोना Variant क्या आने वाला है भारत? Experts View

दुनिया के कई हिस्सों में पहले ही इस वेरिएंट के मामले आ चुके हैं. ताजा डाटा के अनुसार अब भारत में भी डेल्टाक्रोन के मामले सामने आ चुके हैं. कोविड जिनोमिक कंसोर्टियम (INSACOG) और GSAID के अनुसार देश में 568 ऐसे मामलों की जांच की जा रही है. तेलंगाना सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार डेल्टाक्रोन के सबसे ज्यादा 121 मामले कर्नाटक में, 90 मामले तमिलनाडु, 66 मामले महाराष्ट्र, 33 केस गुजरात, 32 केस पश्चिम बंगाल, 25 मामले तेलंगाना और 20 मामले दिल्ली में सामने आए हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इस नई चुनौती को लेकर गंभीर है और लगातार नजर बनाए हुए है.

लक्षण क्या हैं (Symptoms for Recombinant Virus)?

ब्रिटेन के NHS के अनुसार ओमीक्रोन और डेल्टा के इस मिश्रित वेरिएंट के लक्षण भी वैसी ही हैं, जैसे कोरोना पेंडेमिक के अन्य वेरिएंट के होते हैं. वैज्ञानिक अब भी इस वेरिएंट पर नजर बनाए हुए हैं. एनएचएस के अनुसार इसके आम लक्षणों में शामिल हैं –

तेज बुखार – छूने पर भी शरीर का अधिक तापमान महसूस हो, बुखार जांचने के लिए थर्मामीटर की जरूरत न हो लगातार खांसी होना – यह नया लक्षण है. इसमें लगातार एक घंटे तक भी खांसी हो सकती है. 24 घंटे में खांसी के ऐसे 3-4 दौरे भी आ सकते हैं. स्वाद और गंध महसूस न होना – कोरोना के शुरुआती लक्षणों के अनुसार ही इसमें भी स्वाद न आना और गंध (खुशबू और बदबू) न आना भी शामिल हैं. ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज का स्वाद और गंध बदल जाए.

ओमीक्रोन, डेल्टा रिकॉम्बिनेंट वायरस क्या है?

यह कोरोना वायरस का एक हाइब्रिड वेरिएंट है. जानकारों ने पाया कि इसमें डेल्टा स्ट्रेन और ओमीक्रोन वेरिएंट दोनों के जीन हैं. इस स्टडी के प्रमुख लेखक फ्रांस में मरसील स्थित आईएचयू मेडिटेरैनी इंफेक्शन के फिलिप कोलसन कहते हैं, सार्स-सीओवी-2 पेंडेमिक के दौरान दो या इससे ज्यादा वेरिएंट एक ही समय पर या एक ही स्थान पर फैलते हैं तो इस दौरान वायरस के पास रिकॉम्बिनेशन का अवसर रहता है.

इस स्ट्रेन की पहचान कैसे हुई?

डेल्टाक्रोन के बारे में सुनने को तो बहुत पहले से मिल रहा है, लेकिन इसकी असली कहानी फरवरी के दूसरे हिस्से में शुरू हुई. फरवरी में पैरिस के इंस्टीट्यूट पास्तूर के वैज्ञानिकों ने एक जेनेटिक सीक्वेंस अपलोड किया, जो पिछले सभी वेरिएंट से बिल्कुल अलग था. वायरस का यह सैंपल उत्तरी फ्रांस के एक बुजुर्ग के टेस्ट से मिला, जो बिल्कुल अलग लग रहा था.