Omicron Big Update: दुनिया भर में कोरोना का ओमिक्रॉन वैरिएंट अब तेजी से फैल रहा है और भारत में भी इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. दिसंबर महीने की शरुआत में इस नए वेरिएंट के मामले के मामले सामने आने के बाद बीते सप्ताह से अबतक ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके नए मरीजों के मिलने की तादाद बढ़ती जा रही है. अबतक 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में ओमिक्रॉन के संक्रमित मिले हैं. वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि देश में अब ओमिक्रॉन वैरिएंट के 200 से ज्यादा मामला हो गए हैं. ताजा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक, इन 200 मरीजों में से 77 ठीक हो चुके हैं.Also Read - Omicron Lockdown: क्रिसमस और न्यू ईयर का जश्न मनाना हो सकता है खतरनाक, तो क्या लग सकता है लॉकडाउन?

India has a total of 200 cases of #OmicronVariant so far: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/zq7AJ0Oqqj

— ANI (@ANI) December 21, 2021