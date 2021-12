Omicron Latest Update: देश में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है. ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं. क्रिसमस और नए साल को देखते हुए राज्य सरकारों की तरफ से कई तरह की पाबंदियों (New Year Restrictions) का ऐलान भी किया जा रहा है. इन सबके बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्यों को ओमिक्रॉन (Omicron) को लेकर अलर्ट किया है. केंद्र ने राज्यों को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना से सबसे ज्यादा घातक साबित हुए डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) के मुकाबले ओमिक्रॉन कम से कम तीन गुना ज्यादा संक्रामक है. केंद्र ने राज्यों को ओमिक्रॉन के प्रति आगाह करते हुए इससे रोकथाम के उपाय करने को कहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत खत लिखा है.Also Read - New Year Restrictions: ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कर्नाटक में नए साल पर रहेंगी कई पाबंदियां, जानें क्या बोले सीएम

Union Health Secy Rajesh Bhushan writes to all States/UTs: "Omicron is at least 3 times more transmissible than Delta. Hence, even greater foresight, data analysis, dynamic decision making & strict & prompt containment action are required at the local & district level"

(File Pic) pic.twitter.com/aUjZkemqeZ

— ANI (@ANI) December 21, 2021