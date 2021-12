Omicron in Puducherry: पुडुचेरी: केंद्र शासित राज्‍य पुडुचेरी में (Puducherry) कोरोना वायरस (Coronavirus) के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Omicron cases in Puducherry) ने दस्तक दे दी है और दो लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं. इनमें 80 वर्षीय एक व्यक्ति और 20 वर्षीय एक महिला शामिल है, जिनकी कोई ट्रेवल हिस्‍ट्री नहीं है. स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी आज मंगलवार को दी है.Also Read - Covid Update: महाराष्ट्र के सांगली में 31 मेडिकल स्टूडेंट कोरोना वायरस से संक्रमित, ले चुके हैं वैक्सीन की दोनों डोज

स्वास्थ्य निदेशक जी. श्रीरामुलू ने बताया कि बुजुर्ग व्यक्ति पुडुचेरी का ही रहने वाला है, जबकि महिला कॉलेज की छात्रा है और एक छात्रावास में रह रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पहले दो मामले सामने आए हैं. अधिकारी ने कहा, ‘ये दो रोगी जिन स्थानों से संबंध रखते हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने वहां का दौरा किया है और वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वे संक्रमित होने के बाद किसी के संपर्क में आए थे. ‘ Also Read - दो साल में दो विश्‍व कप जीतने हैं तो शामिल करने होंगे ये बल्‍लेबाज, गावस्‍कर ने बताया सही संयोजन

Omicron infection has been confirmed in two persons in Puducherry. An 80-year-old man and a 20-year-old man have been diagnosed with an Omega-3 infection: G. Sriramulu, Director Health, Puducherry UT

(File pic) pic.twitter.com/WQufp2Qro2

— ANI (@ANI) December 28, 2021