Omicron in India: कोरोना (Coronavirus) का नया वेरिएंट ओमीक्रोन लगातार अपना दायरा और हम सबकी चिंताएं बढ़ा रहा है. दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में पहली बार सामने आए ओमीक्रोन वेरिएंट से पूरी दुनिया चिंतित है. देखते ही देखते पहली बार सामने आने के बाद सिर्फ तीन हफ्तों में 60 से ज्यादा देशों ओमीक्रोन वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं. ब्रिटेन (Britain) तो ओमीक्रोन का एपिसेंटर बनता जा रहा है. यहां लगातार कोरोना संक्रमण (Corona Infection) के रिकॉर्ड टूट चुके हैं. गुरुवार 16 दिसंबर को ब्रिटेन में 88 हजार, 376 मामले सामने आए, जबकि बुधवार को 78 हजार 610 नए मामले सामने आए थे. यह ब्रिटेन में एक ही दिन में सामने आए अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं. इससे पहले इसी साल 8 जनवरी को ब्रिटेन में 68 हजार 53 मामले सामने आए थे। इधर भारत (Omicron in India) की बात करें तो एक तरफ डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) अब भी लोगों को संक्रमित कर रहा है तो दूसरी तरफ ओमीक्रोन भी तेजी से पांव पसार रहा है. देश में ओमीक्रोन मे मामले 87 तक पहुंच गए हैं.

गुरुवार 16 दिसंबर को कर्नाटक में 5 और तेलंगाना (Omicron in Telangana) में 4 नए मामले सामने आए. इस तरह कर्नाटक (Omicron in Karnataka) में ओमीक्रोन के कुल मामले 8 हो चुके हैं, जबकि तेलंगाना में अब तक 7 लोगों में ओमीक्रोन की पुष्टि हो चुकी है. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन (Satyendra Jain) ने भी गुरुवार को मीडिया को बताया कि दिल्ली में ओमीक्रोन (Omicron in Delhi) के मामले बढ़कर 10 हो चुके हैं. बता दें कि देश में ओमीक्रोन के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र (Omicron in Maharashtra) में सामने आए हैं, जहां आंकड़ा 32 तक पहुंच चुका है.

राजस्थान (Omicron in Rajasthan) में अब तक ओमीक्रोन संक्रमण के 17 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि गुजरात (Omicron in Gujarat) में 5, पश्चिम बंगाल (Omicron in West Bengal), तमिलनाडु (Omicron in Tamil Nadu), आंध्र प्रदेश (Omicron in Andhra Pradesh) और चंड़ीगढ़ (Omicron in Chandigarh) में 1-1 व्यक्ति ओमीक्रोन से संक्रमित हो चुके हैं. बता दें कि अब भी भारत में ओमीक्रोन के ज्यादातर मामले विदेश से आने वाले यात्रियों में ही पाए जा रहे हैं. कर्नाटक में भी गुरुवार को सामने आए ओमीक्रोन संक्रमितों में से तीन विदेश से लौटे हैं, जबकि दो दिल्ली से बेंगलुरू गए थे.

धीरे-धीर अपनी पुरानी रफ्तार में लौट रहा देश एक बार फिर ओमीक्रोन के कारण ठिठक सा गया है. क्रिसमस और नए साल के अवसर पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जा रही हैं. मुंबई में सरकार ने इन अवसरों पर तमाम बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है. यही नहीं आवासीय परिसरों की छतों पर भी आयोजन नहीं हो सकेंगे.