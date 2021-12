Omicron In India: देश में एक तरफ ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं अब कहा जा रहा है कि जल्द ही देश में कोरोना की तीसरी लहर (CoronaVirus Third Wave)आ सकती है और इसके लिए नया वेरिएंट ओमीक्रोन (Coronavirus New Variant omicron) जिम्मेदार होगा. आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) के रिसर्चरों ने अपनी नई स्टडी में बताया है कि , 3 फरवरी को कोरोना के केसेज पीक (Peak Of corona virus in india) पर होंगे. आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व ने अपनी स्टडी में महामारी की पहली दो लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया है. ‘दुनिया भर के ट्रेंड को देखते हुए यह प्रोजेक्ट रिपोर्ट भारत में दिसंबर मध्य से तीसरी लहर का पूर्वानुमान करती है जो कि फरवरी की शुरुआत में पीक पर होगी.Also Read - CoronaVirus In Britain: ब्रिटेन में कोरोना से मचा हाहाकार, एक दिन में मिले रिकॉर्ड 1.22 लाख मरीज

बता दें कि शोधकर्ताओं ने' गॉजियन मिक्सचर मॉडल नाम के एक स्टेटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया है. इसकी स्टडी में बताया गया है कि कोरोना की भारत में प्रारंभिक अवलोकन तिथि या (Initial Observation Date) 30 जनवरी 2020 है जब यहां कोविड-19 का पहला आधिकारिक मामला सामने आया था. इसलिए 15 दिसंबर 2021 से एक बार फिर कोरोना के केस फिर से बढ़ना शुरू हो रहे हैं और तीसरी लहर का पीक 3 फरवरी 2022 दिन गुरुवार को हो सकता है. रिसर्चर्स के मुताबिक, इस दिन कोरोना के सबसे अधिक केस दर्ज किए जा सकते हैं.

COVID विशेषज्ञ समिति, सदस्य, केरल के डॉ टीएस अनीश ने बताया है कि,वैश्विक रुझानों से पता चलता है कि #Omicron मामलों की संख्या 2-3 सप्ताह में 1000 तक पहुंचने जा रही है और एक मिलियन, शायद 2 महीनों में. भारत में एक बड़ा प्रकोप होने से पहले हमारे पास एक महीने से अधिक का समय नहीं है हमें इसे रोकने की जरूरत है.

निदेशक (चिकित्सा), केआईएमएस, हैदराबाद के डॉ संबित ने कहा कि ओमिक्रॉन के मामलों में हम जनवरी के अंत तक COVID संख्या में वृद्धि की उम्मीद करते हैं क्योंकि हम दुनिया से अलग नहीं हैं. दुनिया जिस चीज का सामना कर रही है, हम उसका सामना करेंगे, लेकिन उम्मीद है, हमारे पास इस बार गंभीर रूप से बीमार रोगियों की संख्या नहीं होगी जो हमारे पास पहले थी.