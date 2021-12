Omicron in India: देश में ओमिक्रोन (Omicron) से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. देश के कई हिस्सों में ओमिक्रोन से संक्रमित लोग मिले हैं. दिल्ली और राजस्थान (Omicron in Delhi-Rajasthan) में आज 4-4 नए मरीज मिले हैं. इसके साथ ही देश में ओमिक्रोन मामलों की संख्या 49 हो गई है. दिल्ली और राजस्थान के बाद तमिलनाडु में भी ओमिक्रोन (Omicron in Tamil Nadu) संक्रमित मरीज मिलने की आशंका है. दोहा होते हुए नाइजीरिया से आया शख्स कोरोना संक्रमित पाया गया है. कहा जा रहा है कि ये शख्स ओमिक्रोन से संक्रमित हो सकता है. जांच में इसकी पुष्टि होना बाकी है.Also Read - Omicron का Transmission rate ‘Delta’ से 1.5 गुना ज़्यादा, ब्रिटेन में पहली मौत

नाइजीरिया से दोहा होते हुये यहां पहुंचा 47 साल का एक व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है. तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री मा सुब्रमणियन ने ये जानकारी दी. मंत्री ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति के नमूने के साथ-साथ उसके निकटतम संपर्कों का भी नमूना बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला में जीनोम अनुक्रमण के लिये भेजा गया है. उसके निकटतम संपर्कों में अधिकतर उसके संबधी हैं.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी यात्रियों की जांच को अनिवार्य कर दिया है. उन्होंने बताया कि यह व्यक्ति दोहा होते हुये 10 दिसंबर को यहां आया और आरटी-पीसीटी जांच में उसमें संक्रमण की पुष्टि हुयी. मंत्री ने कहा, "जांच के दौरान यह पता चला कि उसमें ओमीक्रोन स्वरूप का संकेत देने वाला एस-जीन ड्रॉप था. हालांकि, मरीज में कोई लक्षण नहीं थे . मरीज और उसके छह करीबी संपर्कों – ज्यादातर रिश्तेदार – को इलाज के लिए किंग इंस्टीट्यूट, गिंडी में भर्ती कराया गया है.'' उन्होंने बताया कि उनके नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए हैं. उन्होंने बताया कि मरीज सुरक्षित है.