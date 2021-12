Omicron In India Latest Update: कोरोना का नया ओमिक्रॉन वैरिएंट ने दुनिया के कई देशों में हड़कंप मचा दी है. भारत में भी अब इस नए वैरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. एक स्टडी में दावा है कि ओमिक्रॉन के कारण जनवरी में यूके में बड़ी लहर आ सकती है. वहीं, भारत में अब महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली के बाद आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में भी ओमिक्रॉन के नए मरीज की पहचान हुई है.Also Read - Omicron In India: अब मात्र 2 घंटे में हो जाएगी ओमिक्रॉन की पहचान, ICMR ने तैयार की है खास किट, जानिए

इटली से चंडीगढ़ आए युवक में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है. लेकिन वहीं राहत की खबर यह है कि युवक के संपर्क में आए 7 अन्य लोगों की कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव है।

आज आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में मिले ओमिक्रॉन के मरीज

देश में ओमिक्रॉन वैरिएंट अब बढ़ता जा रहा है. दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद अब ओमिक्रॉन आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ तक पहुंच गया है. आंध्र के विशाखापट्टनम में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला है. 34 साल का मरीज हाल ही में आयरलैंड से मुंबई और फिर विशाखापट्टनम लौटा था. अधिकारियों ने बताया कि अब तक 15 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. इन सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं.

