Omicron in India: दुनिया के कई देशों में मुसीबत बना ओमिक्रोन (Omicron) अब भारत के 16 राज्यों में पहुंच गया है. 16 राज्यों में कोरोना वायरस के ओमिक्रोन वैरिएंट के मरीज पाए गए हैं. देश में ओमिक्रोन के मरीजों की संख्या 236 हो गई है. इसमें हर दिन इजाफा हो रहा है. महाराष्ट्र और दिल्ली (Omicron in Maharashtra Delhi) ऐसे राज्य हैं, जहां ओमिक्रोन के सबसे ज्यादा मरीज हैं. महाराष्ट्र में 65 मरीज हैं, जबकि दिल्ली में 64 मरीज मिले हैं. तेलंगाना में अभी 24 मरीज हैं, अबकी राजस्थान में 21, कर्नाटक में 19, केरल में 15 और गुजरात में 14 मरीज हैं.Also Read - IT कंपनियों में अगले साल भी जारी रहेगा Work From Home! कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन बना वजह

इन राज्यों के साथ ही बाकी अन्य राज्यों में ओमिक्रोन के मरीजों की संख्या 10 से कम है. जम्मू कश्मीर में 3, आंध्र प्रदेश में 2, ओडिशा में 2, उत्तर प्रदेश में 2, चंडीगढ़ में एक, लद्दाख में एक, तमिलनाडु में 1, उत्तराखंड में एक और पश्चिम बंगाल में एक मरीज है. इस तरह देश में ये संख्या 236 पर पहुंच गई है. इन राज्यों में ठीक हुए मरीजों की संख्या 104 है. Also Read - Omicron Threat: पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई समीक्षा बैठक, कोरोना संक्रमण के रोकथाम पर होगी चर्चा

