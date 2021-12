Omicron In India: ब्रिटेन में जहां कोरोना वायरस के नए स्वरूप ने तहलका मचा दिया है वहीं भारत में भी अब ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. देश के 12 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है. महाराष्ट्र (Omicron in maharashtra) में जहां सबसे ज्यादा 54 संक्रमित मिले हैं. वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Omicron In Delhi) में 22, तेलंगाना (Omicron in telangana)में 20, राजस्थान (Omicron in rajasthan) में 17, कर्नाटक (Omicron in karnataka)में 14, गुजरात (Omicron in gujarata) में 9, केरल (Omicron in kerala) में 11, उत्तर प्रदेश (Omicron in up) में दो, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक-एक मरीज मिले हैं. कुल मरीजों की संख्या अब 153 हो गई है.Also Read - Omicron Lockdown: ब्रिटेन में बिगड़े हालात, नीदरलैंड में लगा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, स्कूल-कॉलेज-रेस्टोरेंट 14 जनवरी तक बंद

एम्स के निदेशक ने दी चेतावनी-ब्रिटेन के बाद भारत भी रहे तैयार

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया (Dr. Randeep Guleria) ने ओमिक्रॉन को लेकर चेतावनी दी है और कहा कि भारत को भी कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार रहने के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि देश में कोविड -19 की स्थिति ब्रिटेन जितनी खराब नहीं हो.

गुलेरिया ने कहा, ‘हमें तैयारी के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें ब्रिटेन की तरह खराब नहीं हों. हमें और डेटा चाहिए. जब भी दुनिया के अन्य हिस्सों में मामलों में बढ़ोतरी होती है, तो हमें इस पर करीब से नजर रखनी चाहिए. साथ ही किसी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए.’

ब्रिटेन में तीन गुना तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन

बता दें कि यूके हेल्‍थ सिक्‍योरिटी एजेंसी (UKHSA) ने शनिवार को ओमीक्रोन के 10,059 नए मामलों की पुष्टि की है. ये शुक्रवार (3,201) की तुलना में तीन गुना ज्‍यादा हैं. इससे देश में ओमीक्रोन के मामलों की संख्या 24,968 हो गई है.

महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 54

पश्चिम बंगाल में विदेश से लौटे दो व्यक्तियों में रविवार की सुबह कोविड-19 की पुष्टि हुई है और उनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे कोरोना के नए वैरिएंट से प्रभावित हैं या नहीं.

महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है. रविवार को मिले छह नए मरीजों में से दो का तंजानिया की यात्रा का इतिहास था. दो अन्य इंग्लैंड से और एक पश्चिम एशिया से लौटा था.इनमें से पांच का टीकाकरण हो चुका है और इनमें से दो मरीज महिलाएं हैं.एक और नया मरीज पुणे जिले के जुन्नार का पांच वर्षीय बच्चा है.

भारत के लिए चिंता का विषय

भारत में ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर एक चिंता की खबर सामने आई है. दरअसल, बिना किसी ट्रैवल हिस्टरी वाले लोग भी इससे संक्रमित होने लगे हैं, यहां तक कि सभी संपूर्ण टीकाकरण भी करवा चुके हैं.

तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन, डब्ल्यूएचओ ने जताई चिंता

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कहा है कि 89 देशों में कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और सामुदायिक प्रसारण वाले क्षेत्रों में मामलों की संख्या 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है. डब्ल्यूएचओ ने कहा कि ओमिक्रॉन उच्च स्तर की जनसंख्या प्रतिरक्षा वाले देशों में तेजी से फैल रहा है. वहीं इससे पहले नीति आयोग के सदस्य(स्वास्थ्य) डॉ. वीके पॉल ने कहा है कि अगर अभी नहीं चेते तो भारत में 14 लाख केस प्रतिदिन से अधिक हो सकता है।.